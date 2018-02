Pariu pe turismul intern Miniștri schimbați pe banda rulanta, degringolada politica, planuri inchise intr-un sertar, investiții creionate pe hartie. Acestea pot fi numite piedici in calea turismului, demonstrate cu varf și indesat in ultimii ani. Oricum ar fi și indiferent de modificarile legislative care vor mai aparea, turoperatorii sunt optimiști: “Vacanțele in Romania vor face concurența cu brio destinațiilor externe”. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Cum ar fi sa plecați in vacanța la aproape 10.000 de kilometri distanța de Romania și sa platiți cat pentru un concediu la Mamaia? Un astfel de sejur este posibil, susțin membrii familiei Petecila, care s-au intors din Thailanda.

- Ministrului Tudorel Toader nu i s-a permis sa intervina in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, pe tema legilor Justiției din Romania. Victor Negrescu, fost europarlamentar și ministru al Afacerilor Europene, a explicat pentru Antena 3 care este procedura, spunand ca Tudorel Toader…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Achizitionat de FC Viitorul in aceasta iarna, atacantul Mihai Vodut este asteptat sa intre in forma si sa si puna amprenta pe jocul campioanei Romaniei, managerul tehnic Gica Hagi avand cuvinte frumoase despre elCampioana Romaniei, FC Viitorul, s a despartit in pauza competitionala de golgheterul echipei,…

- "Intrebarea este cine le mai repara acestor oameni care au fost hartuiti ani de zile intr-o ancheta mizerabila si fara nicio sustinere cu probe, cine le repara perioada de stres prin care au trecut, sanatatea, imaginea publica si greutatea care a apasat pe umerii acestor oameni si in sanul familiilor…

- Mai mulți miniștri scapa de acuzațiile din cel mai mare dosar din Romania, Microsoft, deoarece noul procuror care l-a preluat a constat ca suspecții au fost puși sub acuzație pentru infracțiuni care intre timp s-au prescris.

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației a precizat, referitor la greșelile de gramatica facute de noul ministru ca importante sunt faptele și nu vorbele. Pop, criticat și el pentru erorile facute, a spus ca au existat miniștri care au “vorbit frumos dar nu au facut nimic” pentru invațamantul din Romania.…

- Simona Halep (26 de ani) a ajuns la capatul puterilor, dupa finala pierduta, sambata trecuta, la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6, in fata danezei Caroline Wozniacki. Abia sosita in Romania, sportiva trece prin momente cumplite.

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Vicepresedintele Parlamentului European Ioan Mircea Pascu a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca procedura de alegere a noilor ministri a fost una foarte democratica, el exprimandu-si speranta ca noul guvern va face treaba buna. "O sa fie un guvern bun, in primul…

- In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles. Urmeaza sa primim…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Potrivit unei declarații facute de Ecaterina Andronescu in emisiunea ”Romania 9” de la TVR 1, premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. Declarația a fost facuta de catre vicepreședintele PSD…

- VEZI cum va arata noua echipa guvernamentala. Cine sunt ministri care se vor regasi si in viitorul Executiv PSD iși schimba Guvernul și evalueaza echipa de la Palatul Victoriei. O parte dintre actualii miniștri au deja un loc asigurat și-n viitorul Guvern, spun surse de la varful Coaliției. Sunt, insa,…

- 'Marti voi avea o intrevedere cu presedintele CEDO. Pe data de 25 ianuarie trebuie, ca termen limita, sa prezentam foaia de parcurs. Noi avem foaia de parcurs de multa vreme redactata. In fiecare zi mai adaugam cate ceva. (...) Eu voi avea intrevedere, expertii vor avea intrevedere la Grefa Curtii.…

- Ministrul Turismului, in tabara lui Tudose: ”Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui”, a transmis, sambata, Mircea Titus Dobre, intr-un mesaj pe Facebook. El mai spune ca se așteapta ca in viitorul CExN sa se discute mai mult despre modalitațile prin…

- Thalia a fost impresionata de una dintre cele mai bune artiste din Romania. Celebra cantareata a ramas uimita de Alina Eremia, care i-a interpretat melodia „Equivocada”. Thalia a postat, joi, pe Instagram un filmulet in care ii multumeste Alinei Eremia pentru piesa „Equivocada” pe care aceasta a cantat-o.…

- In cei 28 de ani de la revolutie, s-au perindat la putere 20 de guverne, conduse de catre 14 prim-ministri. Comparativ cu alte state europene, Romania nu se incadreaza printre cele mai instabile...

- In urma cu 109 ani, la Congresul Partidului Național Liberal din 11 ianuarie 1909, Ion I.C. Bratianu este ales in funcția de președinte al partidului. Acesta a ramas in fruntea PNL pana la sfarșitul vieții sale. Ion I.C. Bratianu, nascut pe 20 august 1864 in Argeș, a fost omul politic care a jucat un…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- Ele sunt vedetele care au inceput anul 2018 pe taramuri indepartate, la soare, pe cele mai frumoase plaje din lume. Au ales sa iși ia un binemeritat concediu in prima luna din an pentru a calatori alaturi de familie sau de prieteni, așa ca acum se relaxeaza in costum de baie in niște locuri desprinse…

- „Divide et impera” este mai actual acum mai mult decat oricand, intr-o societate romaneasca in care demonii par sa macine pe cat de constant, pe atat de spectaculos oameni și instituții, ajungand pana la urma la maduva din coloana oricarui stat: increderea populației in sine și in autoritatea care ar…

- „Weekend Adevarul“ prezinta biografia completa a celei mai valoroase sportive a României în acest moment. Jucatoarea de tenis numarul 1 în lume era în copilarie o fetita baietoasa si emotiva care, uneori, plângea înainte de a intra pe teren, fiindca…

- Premierul Mihai Tudose a apreciat ca mediul si transportul sunt domeniile in care Romania inregistreaza cele mai mari intarzieri, enumerand in acest sens chestiuni precum colectarea selectiva sau autostrazile

- ”In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- Anul scolar 2017-2018 a inceput la 11 septembrie și insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018). Vacantele elevilor din toate ciclurile de…

- Lantul de localuri 1 Minute, care face parte din portofoliul grupului francez Lagardere Travel Retail, a ajuns la 29 de unitati in Romania, mai exact in trei orase din tara - Bucuresti, Iasi si Sibiu.

- Ca o vacanța pe Valea Prahovei poate sa coste cat un sejur in cele mai luxoase stațiuni ale Europei nu mai este un secret pentru nimeni. In stațiunile de la munte au aparut, in special in ultimul deceniu, hoteluri de lux care satisfac cele mai exigente gusturi in materie de cazare, dar și de gastronomie.…

- Daca pana acum Cristi Boureanu și Laura Dinca „fugeau” de frigul din Romania și alegeau o destinație exotica pentru a intra bronzați in noul an, anul acesta au spus pas unei astfel de plecari. Cei doi vor petrece Sarbatorile in sanul familiei. Ori de cate ori li se nazarea sau se plictiseau pur și simplu…

- Premierul Mihai Tudose a explicat în plenul Parlamentului planul bugetar pentru anul 2018. ”Implementarea bugetului anual reprezinta un moment deosebit de important pentru România. Un moment în care sunt prezentate și prioritizate toate proiectele Guvernului pentru…

- Una dintre cele mai spectaculoase destinatii de vacanta in Romania ramane Delta Dunarii, un adevarat paradis al naturii ce are de oferit o sumedenie de oportunitati de a petrece momente de neuitat in completa armonie cu mediul inconjurator. Gulliver Delta Resort 3*, situat intr-un cadru natural splendid,…

- Promovarea afacerilor iubitului ei s-au incheiat, așa ca fosta soție a lui Iri revine la vechile ”obiceiuri”. Monica Gabor vrea ca vacanța sa din țara sa nu mai fie expusa public. Vara trecuta, Moni și-a expus viața pe tava. Vacanțele cu Irina au fost facute publice, iar pe tapet a aparut chiar și misteriosul…

- Mai mult de 88.000 de romani au plecat in vacanta in tara in perioada minivacantei de 1 Decembrie, cei mai multi dintre ei au fost in marile orase si in statiunile montane, potrivit unei analize a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cheltuiala medie pentru cazare si mesele…

- Vacante de 9,4 milioane euro de 1 Decembrie. Clujul, destinatie preferata de city break Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Din calculele FPTR, cheltuiala medie…

- Previziuni sumbre pentru 2018! Guvernul, pentru a sustine majorarile salariale, va sacrifica, din nou, investitiile. Si asta, din pacate, nu este singura veste proasta! Nu vor ajunge banii nici dupa ce se taie investitiile si va fi nevoie de majorari de taxe, sustine presedintele CFA Romania, Adrian…

- Ancheta din acest caz a pornit inca din iunie 2016, fiind desfasurata de politisti de la Sectorul de Frontiera Bivolari, sub coordonarea unui procuror. „In fapt, din actele administrate in cauza, pana in prezent, au rezultat indicii privind existenta si functionarea unei grupari infractionale care actiona…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, si ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, impreuna cu europarlamentarul Viorica Dancila, au participat vineri la o dezbatere cu tema „Dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonelor rurale din Romania”, organizata…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind abilitarea sa de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacantei parlamentare.Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca pentru aceasta infrangere nu exista un vinovat anume, ci contextul intern i-a permis Romaniei o candidatura serioasa. ”Nici nu avea cum sa vina in Romania avand in vedere demersurile superficiale și tardive facute de Romania. Nu poți, doar așa, cu niște…

- Turismul romanesc este in crestere cu aproximativ 10%, a afirmat vicepresedintele ANAT, precizand ca numarul turistilor straini va ajunge un record de peste 2,6 milioane, in timp ce doar in primele 9 luni, 9,5 milioane de turisti romani au ales sa-si petreaca vacantele in Romania.

- Vacantele sunt pentru relaxare, rasfat si odihna. Sau pentru calatorii, concedii in locuri minunate si timp frumos petrecut cu familia si prietenii. Multi dintre noi abia asteapta iarna ca sa se retraga in casa si sa se bucure de atmosfera intima a sarbatorilor. Asta presupune, de asemenea,…