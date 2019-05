Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc joi in Sectorul 4 al Capitalei, dupa ce un sofer care conducea un cap tractor a pierdut controlul directiei de mers si a lovit mai multe autovehicule, informeaza Agerpres.roPotrivit Brigazii Rutiere, soferul se deplasa pe str. Luica, dinspre bd. Constantin Brancoveanu catre…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de reparatii si consolidare a podului de cale ferata de la km 4+327, situat pe magistrala Bucuresti – Constanta. Valoarea totala estimata a contractului este de 3.491.363…

- Doua persoane sunt audiate de politistii din Capitala dupa ce un barbat a reclamat ca, in urma unui conflict izbucnit in trafic, in Sectorul 4, persoane necunoscute i-au avariat autoturismul, lovindu-l cu bete din lemn. Barbatul nu a fost ranit in urma incidentului.Politia Capitalei a anuntat…

- Parcul Alexandru Ioan Cuza este unul dintre cele mai mari parcuri din Capitala. Cunoscut si ca Parcul Titan sau Parcul IOR, acesta se afla in Sectorul 3 si are o suprafata de 85 de hectare, fiind al doilea ca marime din Bucuresti. Insa, te-ai intrebat vreodata de unde a primit parcul denumirea neoficiala…

- Un barbat de 26 de ani care practica fara drept profesa de medic, intr-un cabinet din Sectorul 3 al Capitalei, a fost retinut, ieri, de politisti. Tanarul era, de la caz la caz, specialist in imagistica,...

- Un proiectil exploziv de 75 mm a fost gasit, de un bucurestean, in urma unor sapaturi in Sectorul 4 al Capitalei, potrivit IGSU.Acesta a fost ridicat in vederea distrugerii. Obiectul a fost gasit pe strada Drumul Dealul Aluniș, in urma unor sapaturi efectuate de un cetatean.