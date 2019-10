"Franta a decis sa suspende orice plan pentru exportul in Turcia de materiale de razboi care ar putea fi utilizate in cadrul ofensivei din Siria", au anuntat sambata ministerul francez al armatelor si de externe, noteaza AFP.



"Aceasta decizie are efect imediat", au precizat cele doua ministere intr-un comunicat. "Consiliul Afaceri Externe al UE care se va reuni la 14 octombrie la Luxemburg va fi ocazia de a coordona o abordare europeana in acest sens", potrivit documentului.



"Franta reitereaza condamnarea ferma a ofensivei unilaterale angajate de Turcia in nord-estul Siriei",…