- Acest decret de sanctiuni pe care trebuie sa il adopte Donald Trump urmareste "sa descurajeze Turcia de a extinde ofensiva sa militara in nord-estul Siriei", a declarat Steven Mnuchin, fara sa precizeze daca extinderea ar trebui inteleasa in termeni de geografie sau de timp, potrivit Agerpres.…

- "Olanda a decis acum sa suspende toate cererile de licenta pentru exportul de material militar spre Turcia", asteptand sa vada cum va evolua situatia, a precizat ministerul. "Le cerem celorlalte tari membre ale Uniunii Europene sa faca la fel", a declarat vicepremierul olandez Hugo de Jonge,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, l-a acuzat, joi, pe președintele francez Emmanuel Macron ca vrea sa împarta Siria, dupa ce Parisul a criticat operațiunea militara a Ankarei împotriva kurzilor din nordul-estul Siriei, relateaza agenția Reuters și site-ul Ahval. "În…

- Turcia a efectuat miercuri "lovituri aeriene" în regiunea Ras al-Ain, situata în nordul sirian al graniției cu Turcia, a anunțat un ONG, la puțin timp dupa ce Ankara a anunțat ofensiva împotriva unei miliții kurde, scrie AFP.UPDATE 17:15 UE a cerut stoparea ofensivei…

- Decizia Statelor Unite de a se retrage din nord-estul Siriei pentru a lasa Turcia sa lanseze o ofensiva impotriva militantilor kurzi poate deschide calea unui reviriment al gruparii Stat Islamic, a avertizat luni ministrul francez al Apararii, Florence Parly, transmite Jerusalem Post.

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat marti Damascul, recomandandu-i 'sa nu se joace cu focul', la o zi dupa atacul asupra unui convoi turc trimis in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde Turcia dispune de posturi de observare, relateaza AFP potrivit Agerpres. 'Regimul nu ar…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…