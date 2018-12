Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Yves Le Drian, ministrul de Externe de la Paris, a raspuns comentariilor presedintelui SUA, Donald Trump, privind protestele violente din Franta, caruia i-a cerut sa nu se implice in politica interna franceza, afirmand ca Parisul nu se implica in dezbaterile din Statele Unite.

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica pe președintele american Donald Trump, care a comentat printr-o serie de mesaje pe Twitter mișcarea vestelor galbene din Franța, sa nu se amestece in politica interna franceza, relateaza AFP.

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Macron va fi primul sef de stat francez care va lua cuvantul in camera inferioara a Parlamentului german dupa Jacques Chirac in iunie 2000, tot in legatura cu viitorul Europei. In ianuarie 1983, Francois Mitterrand a aprins spiritele dupa ce a sustinut in Bundestag initiativa cancelarului…

- Turcia a respins luni acuzatia Frantei potrivit careia presedintele Recep Tayyip Erdogan "face un joc politic" in legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, considerand ca Parisul se pare ca incearca sa acopere crima, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul francez de…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si-a exprimat regretul pentru tratamentul ce i-a fost rezervat duminica la Paris fata de cel al omologului sau din Kosovo, in timpul ceremoniilor centenarului Armistitiului din 1918, a relatat luni presa locala, noteaza France Presse. Presa sarba a publicat…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a declarat ca activistele Femen care au reusit sa treaca de bariera de securitate, duminica, pe Champs-Elysees, nu au reprezentat o amenintare pentru presedintele american Donald Trump, relateaza Le Figaro, informeaza News.ro.“Ele au fost…

- Seful diplomatiei saudite a declarat pentru Fox News ca vinovatii vor fi trasi la raspundere pentru "acasta greseala monumentala si grava". Riadul a recunoscut vineri ca agenti sauditi l-au ucis pe Khashoggi, dupa ce acesta intrat in consulat, insa a negat ca printul misteritor sau regele…