- Franta este in alerta rosie, iar Parisul a inceput sa se baricadeze din nou inainte de manifestatii ale ”vestelor galbene” sambata - o criza sociala si politica ce zguduie tara si sidereaza lumea, relateaza AFP. Politia franceza a retinut 320 persoane in Paris, sambata, cand se asteapta ca noi proteste…

- Franta este in alerta rosie, iar Parisul se baricadase din nou sambata dimineata, inainte de manifestatii ale ”vestelor galbene” sambata - o criza sociala si politica ce zguduie tara si sidereaza lumea, relateaza AFP. Peste 300 de persoane au fost deja arestate de dimineata.

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Guvernul francez introduce un moratoriu privind cresterea taxei la carburanti, in urma protestelor violente care au devastat Parisul. Trei morti, 263 de raniti si 412 retinuti este bilantul manifestatiilor de sambata, cand peste 130.000 de persoane au iesit in strada la chemarea Miscarii…

- O femeie de 80 de ani, din Marsilia, a murit dupa ce a fost lovita de un proiectil cu gaz lacrimogen care a intrat pe fereastra casei sale. Incidentul a avut loc in timpul protestelor vestelor galbene si a ridicat la 4 numarul celor care si au pierdut viata de la inceperea violentelor. In acelasi timp,…

- Aproximativ 135.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", care denunta majorarea preturilor la carburanti si scaderea nivelului de trai, anunta Ministerul francez de Interne, citat de cotidianul Le Figaro.

- Zeci de persoane au fost retinute sambata, in centrul Parisului, in cursul protestelor violente fata de preturile mari la carburanti, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de publicatiile Le Figaro si Le Monde, citeaza MediafaxMii de persoane au participat, sambata, la un…