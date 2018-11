Franta, Germania, Marea Britanie si Uniunea Europeana (UE) si-au exprimat regretul ''profund'' fata de reimpunerea de sanctiuni Iranului de catre SUA, potrivit unui comunicat comun difuzat vineri, relateaza AFP.



''Scopul nostru este de a-i proteja pe actorii economici europeni care sunt implicati in schimburi comerciale legitime cu Iranul'', se arata in comunicatul semnat in special de sefa diplomatiei UE Federica Mogherini si de ministrii de externe francez Jean-Yves Le Drian, german Heiko Mass si britanic Jeremy Hunt.



Planul Comun si Cuprinzator…