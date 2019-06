Trotinetele "vor trebui sa stationeze in locurile de stationare situate pe sosea, deja utilizate de masini si motociclete", a declarat Hidalgo in cadrul unei conferinte de presa. Primarul a propus, de asemenea, operatorilor reducerea vitezei la 20 kilometri/ora in intreaga capitala, respectiv la 8 kilometri / ora in zonele pietonale.



Trotinetele vor fi de asemenea "interzise in toate parcurile si gradinile" capitalei, iar purtarea unei casti va fi recomandata, a adaugat Hidalgo, care isi doreste intrarea in vigoare a acestor masuri "de la inceputul lunii iulie".



Aparute in…