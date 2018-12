Autoritatile franceze au mobilizat aproape 90.000 de membri ai fortelor de ordine, inclusiv aproximativ 8.000 ofiteri si 12 vehicule blindate la Paris, inaintea noii serii de proteste de sambata, organizate de Miscarea „Vestelor Galbene”, care denunta majorarea preturilor la carburanti si costurile mari privind conditiile de viata din Franta, in special pentru patura mijlocie. Aproape 1400 de persoane retinute,dintre care 974 arestate preventiv,dupa protestele din Franta. In urma protestelor care au avut loc sambata in Franta, la care au participat aproximativ 125.000 de persoane, au fost retinute…