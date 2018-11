Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul designer de moda Karl Lagerfeld a fost ales anul acesta onoarea de a aprinde luminile de Craciun de pe faimosul bulevard parizian Champs Elysees, scrie Reuters. Purtand celebrii sai ochelarii de soare chiar și dupa caderea nopții, designerul casei Chanel, Karl Lagerfeld a apasat, joi seara,…

- Feeria sarbatorilor de iarna a cuprins Parisul. Mii de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs-Elysees, unde au fost aprinse luminițele de Craciun.In acest an, onoarea de a aprinde luminile i-a revenit designerului de moda Karl Lagerfeld.

- Institutul Lumii Arabe (IMA), in asociere cu filialele franceze din zece orase arabe, organizeaza de sambata pana duminica o ''noapte de poezie'' in cadrul careia artisti vor dialoga in franceza, turca si araba, relateaza AFP. 'Noaptea de poezie' uneste Parisul cu Cairo, Bagdad,…

- Muncitorii Primariei Craiova au inceput deja montarea a peste 1 milion de beculete pe strazile orasului. Autoritatile vor sa termine impodobirea orasului pana pe 23 noiembrie cand la Craiova se va organiza Targul de Craciun.

- Un vatman a fost amenințat cu moartea de un calator, la Iași. Incidentul a avut loc dupa ce ușa tramvaiului a prins piciorul unui copil. Conflictul a fost insa dezamorsat, de conducatorul tramvaiului, care nu a reacționat la injurii și amenințari. Incidentul a avut loc marți dimineața, la Iași, pe linia…

- Orasul Barlad a intrat in febra sarbatorilor de iarna. Angajatii primariei au inceput sa monteze ghirlande luminoase pentru Craciun, desi afara sunt inca 30 de grade, iar vara abia s-a terminat.