- Cu ocazia unei reuniuni planificate cu mult inainte pentru luni la Berlin cu participarea reprezentantilor Rusiei si Ucrainei, Heiko Maas a afirmat ca Franta si Germania - doua state membre ale UE care mediaza conflictul din Donbas (estul Ucrainei) - ar putea sa 'depuna eforturi impreuna si, daca…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina ca recurge la "metode periculoase" in stramtoarea Kerci, la o zi dupa un incident fara precedent care a dus la capturarea a trei nave ucrainene de catre marina rusa, informeaza AFP si TASS, informeaza Agerpres."A…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra și Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite și confiscate de forțele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritaților portuare din regiunea Crimeea, citat de agenția Tass, conform Mediafax.LOVITURA…

- Oleksandr Turcinov, fostul președinte interimar al Ucrainei, acum secretar general al Consiliului Național de Aparare, a propus, in aceasta noapte, declararea legii marțiale in țara vecina. Asta dupa ce mai mulți soldați și marinari ucraineni au fost capturați și raniți cu o zi in urma de catre trupele…

- Franta s-a asociat puterilor occidentale care acuza Rusia de orchestrarea unei serii de atacuri cibernetice in lume, denuntand fapte ”grave si ingrijoratoare”, relateaza Le Fiagaro, scrie news.ro.”Faptele reprosate sunt grave si ingrijoratoare. Franta isi exprima deplina solidaritate cu aliatii…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi…

- „Tratatul de prietenie” dintre Federatia Rusa si Ucraina nu mai are nici o insemnatate. Declaratia a fost facuta de presedintele Comitetului pentru CSI din Duma de Stat de la Moscova, Leonid Kalasnikov, dupa ce presedintele Ucrainei, Petro Porosenko a cerut Ministerului de Externe de la Kiev sa pregateasca…