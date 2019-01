Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, sambata pentru MEDIAFAX, ca partidul ia considerare depunerea unei plangeri penale impotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocarii procurorului general Augustin Lazar, precizand ca președintele a comis un act de trafic de influența.„Pentru…

- Cel mai mediatizat membru al ''vestelor galbene'', Eric Drouet, a fost arestat de politia franceza, arestare despre care aceasta miscare de protest si opozitia sustin ca este motivata politic, transmite joi agentia EFE. Sofer de camion in varsta de 33 de ani, Eric Drouet se afla de miercuri seara…

- Perimetru in jurul Champs Elysees, puncte de filtrare, controale in transportul in comun - festivitațile de Anul Nou vor avea loc sub stricta securitate in inima turistica a Parisului spre care se vor indrepta privitori, turiști și "veste galbene“, la fel ca in Bordeaux sau Nisa, scrie Le Figaro .

- “Vestele galbene” au protestat in intreaga Franta, pentru a sasea sambata consecutiva, de aceasta data la manifestatii participand, conform bilantului de pana la ora locala 18.00, 38.600 de persoane, cu aproape 30.000 mai putine decat saptamana trecuta, relateaza news.ro.La Paris, au manifestat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni marti cu ministri si actori economici la Palatul Elysee pentru a organiza o mare dezbatere nationala anuntata ca parte a masurilor legate de criza asa-numitelor "veste galbene", a declarat luni presedintia. Din acest motiv, seful statului…

- Peste 20.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit in strada sambata, in Franta, pentru a cincea saptamana consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysees au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea,…

- Parisul arata din nou ca sub asediu cu zeci de mii de politisti pe strada, scosi ca sa incerce sa previna distrugerile provocate in ceea ce autoritatile se tem ca ar putea fi o noua zi de violente. Protestatarii din centrul capitalei Frantei numesc manifestația "Actul al IV-lea", deoarece va declanșa…

- Politia a folosit tunuri cu apa si gaze lacrimogene in centrul orasului Bruxelles pentru a dispersa protestatarii inspirati de miscarea „vestelor galbene” din Franta care au aruncat cu pietre in biroul prim-ministrului, scrie Reuters.