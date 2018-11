Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au invins in semifinale echipa Mike Bryan/Jack Sock (SUA), cap de serie 2, scor 6-1, 7-5, dupa o ora de joc. In finala, Tecau si Rojer vor evolua contra cuplului Marcel Granollers/Rajeev Ram (Spania/SUA). Premiul pentru participarea in finala este de…

- Perechea formata din jucatorul de tenis roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer joaca, sambata, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, impotriva americanilor Mike Bryan si Jack Sock.

- Perechea formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer s-a calificat in penultimul act al Masters-ului de la Paris, dupa ce a trecut in doua seturi, scor 7-6(4), 6-0, de favoriții numarul șase, Raven Klaasen și Michael Venus. Meciul a durat o ora și 13 minute.

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu a turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale in valoare de 1.984.420 euro. Perechea romano-olandeza a trecut in optimile de finala de olandezii…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean Julien Rojer s a calificat, marti, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul Masters 1.000 ATP de la Shanghai, dupa 6 7 5 , 7 6 2 , 12 10 cu perechea Aisam Ul Haq Qureshi Pakistan Stefanos Tsitsipas Grecia , informeaza Agerpres.roTecau…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, marti, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul Masters 1.000 ATP de la Shanghai, dotat cu premii totale de 7.086.700 dolari, dupa 6-7 (5), 7-6 (2), 12-10 cu perechea Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan)/Stefanos…

- Perechea formata din romanul Horia Tecau și olandezul Jean Julien Rojer s-a calificat in turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de Masters 1000 de la Shanghai, dupa ce a invins echipa Aisam-ul-Haq Qureshi (fost coleg de echipa cu Florin Mergea)/Stefanos Tsitsipas, scor (5)6-7, 7-6(2),…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si cel olandez Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 691.415 dolari, dupa o victorie cu 7-5, 6-1 in fata cuplului britanic Joe Salisbury/Neal…