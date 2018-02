Parisul, CEL MAI vizitat oraș din lume Anul trecut hotelierii din Paris si regiunea Ile-de-France au gazduit cu 2,9 milioane de turisti mai mult decat in 2016, pentru un numar total de 33,8 milioane de sosiri, depasind recordul inregistrat in anul 2011, a anuntat joi Comitetul regional de turism din Ile-de-France.



"Regiunea a pierdut un numar de aproximativ 1,5 milioane de vizitatori in 2016 astfel ca am fost placut surprinsi de aceasta revenire si acest record", a comentat presedintele Comitetul regional de turism din Ile-de-France, Eric Jeunemaitre. Acesta a subliniat ca au fost inregistrate cresteri la toate categoriile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

