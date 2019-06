Parisul a trimis un diplomat la Teheran pentru negocieri în vederea reducerii tensiunilor Un consilier diplomatic cu experienta al presedintelui francez Emmanuel Macron a plecat miercuri la Teheran pentru negocieri cu liderii iranieni, ca parte a eforturilor europene de reducere a tensiunilor din regiunea Golfului, informeaza Reuters citand surse ale administratiei prezidentiale de la Paris.



"Consilierul diplomatic a plecat in Iran pe 19 iunie...pentru convorbiri la nivel inalt cu scopul de a contribui la dezecaladarea tensiunilor din regiune" conform oficialului citat, care a confirmat ca detine informatia din doua surse diplomatice.



