Stiri pe aceeasi tema

- Rachete americane descoperite de catre forte loiale Guvernului de uniune nationala (GNA) din Libia intr-o baza apartinand unor combatanti rivali ai maresalului Khalifa Haftar apartin Frantei, insa au fost scoase din uz si urmeaza sa fie distruse, a anuntat miercuri Ministerul francez al Armatelor, relateaza…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste miercuri de urgenta cu privire la Libia, dupa ce 44 de migranti au fost ucisi si 130 raniti in urma unui atac aerian cu o zi in urma asupra centrului de adapostire a migrantilor de langa Tripoli, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Reuniunea…

- In ultimele doua zile, fortele GNA au publicat fotografii cu rachete antitanc americane Javelin gasite la Gharyan dupa un atac-fulger impotriva bazei fortelor lui pro-Haftar in vestul tarii. Pe lazile din lemn ale rachetelor se poate citi in limba engleza 'fortele armate ale Emiratelor arabe unite'…

- ''Va vine sa credeti ca ratatul New York Times tocmai a publicat un articol in care afirma ca Statele Unite cresc substantial atacurile cibernetice asupra Rusiei. Acesta este un act virtual de tradare din partea unui ziar candva mare, atat de disperat sa gaseasca o poveste, orice poveste, chiar daca…

- Un numar de 12 copii provenind din familii de jihadisti cu cetatenie franceza, 10 dintre ei orfani, care traiau în taberele de stramutați din nord-estul Siriei, au fost repatriați luni la Paris, a anunțat Ministerul francez de Externe, potrivit AFP.Cei 12 copii, cel mai mare având…

- Vicepremierul guvernului libian recunoscut de comunitatea internationala Ahmed Meitig a dat asigurari, vineri, la Washington, ca a primit garantii in privinta sprijinului acordat de Statele Unite si a cerut diplomatiei americane sa-si sporeasca eforturile pentru izolarea maresalului Khalifa Haftar,…

- Seful guvernului italian Giuseppe Conte l-a primit joi dimineata la Roma pe maresalul libian Khalifa Haftar, ''omul forte'' din estul Libiei care a lansat o ofensiva impotriva capitalei Tripoli, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.''A fost o intalnire destul de lunga, un schimb lung de informatii.…

- 'Suntem surprinsi ca Franta nu sustine guvernul nostru, care este democratic, ci sustine un dictator', a declarat Fayez al-Sarraj intr-un interviu pentru cotidianul francez Liberation de marti, dupa ce in urma cu o zi lansase afirmatii similare in Le Monde. 'Cand (presedintele francez) Emmanuel…