- Demonstranții din Belgia, imbracați in jachete galbene – care au devenit un simbol al protestelor din Franța –, s-au adunat aproape de districtul unde se afla guvernul și parlamentul belgian.

- Timp de aproape trei ore, protestatarii au perturbat traficul si au scandat lozinci antiguvernamentale intr-o manifestatie neautorizata, ce nu are un leadership clar si a fost mediatizata pe retelele de socializare. Sute de protestatari, purtand ''vestele galbene'' obligatorii pentru automobilisti,…

- De aceasta data, manifestanții au blocat cateva depozite de carburanți și stații de taxare de pe autostrazi. Ei spun ca nu vor da inapoi pana cand guvernul nu va renunța la reformele dure. Dar Executivul ramane de neclintit, transmite corespondentul nostru Mihaela Antoche.

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre „veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…

