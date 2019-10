Paris. Vânzare record pentru o clădire de pe Champs-Elysee Cladirea a fost cumparata de fondul suveran norvegian Norges Bank Investment Management. Imobilul va gazdui sediul companiei de echipamente sportive Nike, unde vor fi regrupate echipele europene si franceze, dar si un spatiu comercial de 4.300 de metri patrati. Suma acestei tranzactii reprezinta un record pentru bulevardul parizian, depasind pragul de 600 de milioane de dolari, inregistrat cu ocazia vanzarii cladirii de la numarul 114 de pe Champs-Elysees, devenita un magazin al companiei Apple, potrivit unui comunicat al cabinetului de consultanta in comunicare Evidence. Pretul atins… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

