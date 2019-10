Paris - Vânzare record pentru o clădire de pe Champs-Elysee, achiziţionată cu 613 milioane de euro Compania franceza de asigurari Groupama a anuntat joi vanzarea cu 613 milioane de euro a imobilului sau de la numarul 79 de pe Champs-Elysees, o suma record pentru un edificiu situat pe celebrul bulevard parizian, informeaza AFP. Cladirea a fost cumparata de fondul suveran norvegian Norges Bank Investment Management. Imobilul va gazdui sediul companiei de echipamente sportive Nike, unde vor fi regrupate echipele europene si franceze, dar si un spatiu comercial de 4.300 de metri patrati. Suma acestei tranzactii reprezinta un record pentru bulevardul parizian, depasind pragul de 600 de milioane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

