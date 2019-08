Stiri pe aceeasi tema

- Un chelner francez a fost ucis in estul capitalei Franței. Colegii chelnerului au chemat poliția dupa ce acesta a fost impușcat in umar cu un pistol de un client infuriat ca ar fi așteptat prea mult pana cand a primit ceea ce a comandat. Incercarile de a-l resuscita nu au avut succes și chelnerul…

- Temperaturi record de caldura absoluta au fost inregistrate miercuri in Belgia, Olanda si Germania, insa, potrivit meteorologilor, ce e mai rau urmeaza joi in Europa Occidentala. "Nou record de temperatura in Germania! Cu 40,5 grade Celsius, recordul precedent de 40,3 grade Celsius (Kitzingen,…

- Mii de militari participa la defilarea organizata duminica in centrul Parisului cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, la eveniment fiind prezenti Emmanuel Macron, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker si vicepremierul britanic David Lidington, informeaza Le Figaro. Presedintele francez Emmanuel Macron va…

- Mai multe sute de imigranti fara documente au ocupat vineri monumentul parizian Panteon, necropola a personalitatilor Frantei, pentru a cere rezolvarea situatiei lor si o intalnire cu premierul Edouard Philippe, potrivit unor surse concordante citate de AFP, potrivit agerpres.ro.Contactata…

- Între 1.000 si 2.000 de persoane, participante ale miscarii sociale a „vestelor galbene”, au manifestat sâmbata pe strazile din Paris, pe o vreme însorita si într-o ambianta festiva, în pofida unei mobilizari tot mai slabe, relateaza Agerpres.Echipati…

