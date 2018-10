Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a prezentat marti, la Salonul Auto de la Paris, noul motor pe benzina 1.3 TCe, disponibil pe modelul Duster, informeaza Agerpres. "Acest propulsor dispune de un bloc motor din aluminiu, care beneficiază de noua tehnologie pentru tratamentul de suprafaţă al interiorului cilindrilor,…

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP. Seful statului obtine 67% opinii nefavorabile…

- Cateva zeci de romani s-au adunat langa sediul Ambasadei Romaniei din Paris, la o luna de la violențele din Piața Victoriei, din București. Mobilizarea s-a facut prin intermediul rețelelor de socializare, sub sloganul "Paris - nu uitam, 10 August 2018, o luna dupa gazare."

- Laura Flessel, fosta campioana olimpica la scrima, care se numara printre cei mai populari ministri din guvernul francez, si-a anuntat demisia cu putin timp inainte de remanierea cabinetului asteptata in cursul zilei de marti. 'Dupa 16 luni in fruntea Ministerului Sportului, am luat decizia…

- ISIS a revendicat un atac comis in Franța, joi dimineața, de un barbat care și-a injunghiat soția și fiica. In ciuda revendicarii gruparii Stat islamic, parchetul antiterorist francez nu a fost sesizat, incidentul nefiind tratat ca un atentat terorist, scriu agențiile de presa. Doua femei au fost injunghiate…

- Cateva sute de persoane au protestat in Piata Victoriei, vineri seara, pentru a marca o saptamana de la violentele inregistrate la manifestatiile din data de 10 august. Actiunea de protest s-a desfasurat fara incidente, participantii incepand sa paraseasca piata dupa ora 23,00, in timp ce unii dintre…

- Un cuplu de pensionari din Scoția a caștigat marele premiu de 65 milioane de euro la loterie. Cei doi deja și-au cumparat o mașia și iși cauta o casa in Caraibe, dupa ce au obținut marele premiu pe 10 iulie. Fred (67) și Lesley 9%&) din Aberdeenshire, Scoția, au avut un șoc in momentul in care biletul…

- Insulte, amenintari ... dupa ce scandalul Benalla a izbucnit in Franta, viata lui Alexandre Benallaoua, un cvasi-omonim al fostului colaborator al presedintelui Emmanuel Macron acuzat de violenta, a devenit un cosmar, a declarat vineri avocatul sau, relateaza AFP. O plangere a fost depusa joi…