Parisul, Londra si Berlinul lucreaza la o "misiune de monitorizare si observare a securitatii maritime in Golf", a declarat marti ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, dupa sechestrarea de catre Iran a unui petrolier sub pavilion britanic in stramtoarea Ormuz, conform France Presse.



"Angajam in acest moment o initiativa europeana cu britanicii, cu germanii menita sa asigure ca vom avea o misiune de monitorizare si observare a securitatii maritime in Golf", a subliniat ministrul de externe vorbind in Adunarea Nationala (camera inferioara a parlamentului francez), invitand…