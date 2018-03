Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton este mai fericita ca oricand pe plan sentimental. Vedeta și-a gasit in sfarșit jumatatea și s-a logodit. Actorul Chris Zylka, cu 5 ani mai tanar decat ea, a cerut-o in casatorie cu un inel de 2 milioane de dolari, dar Paris a reușit sa il piarda doua luni mai tarziu.

- Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari din programul de imprumut convenit cu Fondul Monetar International, a declarat marti reprezentantul FMI la finalul vizitei de evaluare a acordului, informeaza Reuters.

- Este cel mai bine platita artista din industria muzicala, insa nu se comporta, neaparat, ca atare. Lui Beyonce nu ii este teama sa-și faca cumparaturile intr-un lanț de magazine obișnuit, cot la cot cu oamenii „de rand”. La cumparaturi in Target E adevarat, din cand in cand, auzim de vreo extravaganța…

- In luna ianuarie a acestui an, moștenitoarea imperiului Hilton a primit inelul de logodna din partea iubitului ei, Chris Zylka. O frumusețe de inel cu diamant, care valora nu mai puțin de doua milioane de dolari! Din pacate, Paris a pierdut acest inel in timpul unei petreceri in club! Și-a pierdut inelul…

- Congresul american a inclus un pachet de aproape 400 milioane de dolari intr-un proiect de cheltuieli guvernamentale masive pentru a contribui la protejarea sistemelor de votare din SUA de atacuri cibernetice, transmite miercuri Reuters, citand surse familiare negocierilor. Pachetul include acordarea…

- Miley Cyrus este acuzata de plagiat si poate pierde 300 de milioane de dolari Miley Cyrus se afla in pragul unui proces costititor. Un artist jamaican, Michael May (Flougron), o acuza ca s-ar fi inspirat ilegal de mult din piesa lui, “We Run Things”, din 1998, si, considerand hitul artistei drept plagiat,…

- Diamantul de 910 carate, a cincea cea mai mare piatra pretioasa descoperita vreodata, este mai mare decat o minge de golf si a fost vandut la licitatie pentru 40 de milioane de dolari in orasul belgian Anvers. Compania Gem Diamonds Limited a precizat ca piatra pretioasa a fost descoperita in luna…

- 'Black Panther', adaptarea pentru marele ecran a aventurilor primului supererou de culoare din universul Marvel, continua sa domine box-office-ul nord-american in cea de a patra saptamana de rulare, cu incasari de 41,1 milioane de dolari in acest weekend si 562 de milioane in total, respectiv peste…

- Un grup de hoți a furat 5 milioane de dolari, bani gheața, dintr-un avion care trebuia sa decoleze de pe aeroportul din Sao Paolo, Brazilia, cu destinația Elveția. Jaful nu a durat mai mult de șase minute, iar poliția nu a reușit deocamdata sa dea de urma hoților. Conform informatiilor aparute in presa,…

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- Moldova continua sa majoreze exporturile catre Rusia. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), exportul marfurilor moldovenești in Rusia in anul 2017 s-a ridicat la 254,5 milioane de dolari, inregistrind o creștere de 9,2% fața de anul precedent. In aceeași perioada, importurile de produse…

- Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adica peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profita de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de baza, elemente care ar putea…

- Rapperul si producatorul muzical Jay-Z a fost desemnat de revista Forbes cel mai bogat artist hip-hop din 2018, devansandu-l pe Sean ”Diddy” Combs, care a detinut acest titlu in 2017, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa,…

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Caroline Wozniacki (2 WTA) a invins-o pe Simona Halep (1 WTA) in finala Australian Open, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a primit un bonus de 1,25 de milioane de dolari din partea sponsorilor. Caroline Wozniacki este cea mai in voga jucatoare din circuitul feminin. Pe langa rezultatele excelente de pe teren,…

- Statele Unite lupta impotriva propagandei externe. Pentagonul si Departamentul de stat au decis sa aloce 40 milioane de dolari Centrului Global de Interacțiune, care si-a luat angajamentul sa combata fenomenul.

- Nadia Comaneci a investit pana intr-o jumatate de milion de dolari in casa in care locuieste cu familia, dar in cea din Venice Beach, o statiune exclusivista de langa Los Angeles, a bagat mai multi bani. Asta pentru ca pretul mediu al unei case in localitate este, conform site-urile de imobiliare,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro…

- Jeff Bezos, fondatorul și directorul general al Amazon, investește 42 de milioane de dolari in construirea unui ceas care sa contorizeze 10.000 de ani, pentru realizarea caruia un munte intreg din Texas a fost excavat, scrie The Verge.

- Valoarea marfurilor exportate de Moldova pe parcursul intregului an 2017 a crescut cu 18,6% sau cu 380,5 milioane de dolari fata de 2016. Din totalul marfurilor exportate, 67,7% sunt marfuri autohtone, iar restul 32,3% – marfuri reexportare.

- Compania Amazon a fost sanctionata cu suma de 1,2 milioane de dolari de Agentia pentru Protectia Mediului deoarece gigantul a comercializat pesticide ilegale prin intermediul platformei, potrivit Associated Press.

- Contracte supraevaluate si licente inutile cumparate pe bani grei de Guvernul Romaniei! Asa s-a produs prejudiciul calculat de procurorii anticoruptie in dosarul Microsoft, peste 66 de milioane de dolari.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca a ascuns informații de anchetatori. Banca a participat la o schema de spalare de bani pentru traficantii de droguri din Mexic. In perioada 2009-2012, executivii…

- Anchetatorii anticorupție au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro și 22 milioane de dolari, pentru recuperarea prejudiciului, a declarat, miercuri, procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul unei dezbateri organizate de DNA, "Frauda și corupția…

- Cele mai tari reclame de la Super Bowl 2018. Au platit zeci de milioane de dolari sa apara! Ca in fiecare an, finala Super Bowl se bucura de audiente fantastice. Nu e de mirare ca pretul difuzarii reclamelor in pauzele publicitare este deosebit de piperat. Pentru 30 se secunde de difuzare unele companii…

- O femeie in varsta de 48 de ani s-a sperit atat de rau, incat nu-si mai doreste niciodata sa intre in baia personala. Aceasta s-a „trezit” cu un piton imens, iar contactul vizual cu acesta a facut-o sa o ia la fuga.

- Sunt simpatici, nu? Prețioși de-a dreptul! Pentru ca stapanii lor nu se uita la bani cand vine vorba sa le asigure acestor caței un trai mai mult decat decent. De fapt, extravagant de-a dreptul!… Mariah Carey a dat 45.000 de dolari doar pe frizerul canin Ea e fericita, dar el?… Doar n-o sa ramana micuții…

- Coreea de Nord a exportat intre ianuarie si septembrie 2017 produse interzise de sanctiunile ONU generandu-i venituri estimate la aproape 200 de milioane de dolari, potrivit unui raport al Natiunilor Unite. Consultat vineri de AFP, acest document redactat de un grup de experti ai ONU insarcinati…

- Costurile pentru fiecare reclama publicitara de 30 secunde in timpul editiei 52 a Super Bowl-ului, finala ligii de fotbal american (NFL), programata duminica 4 februarie, la Minneapolis, va creste de la 5,05 milioane la 6 milioane dolari, relateaza EFE. In finala s-au calificat New England…

- O celebra pictura semnata de Picasso va fi expusa in mai multe tari inainte de a fi scoasa la licitatie. Lucrarea intitulata "Femeia cu bereta si rochie cadrilata" este evaluata la 50 de milioane de dolari.

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a participat marti, 30 ianuarie, la lansarea Programului USAID pentru Reforme Structurale in Moldova. Programul urmareste imbunatatirea mediului de afaceri si a comertului in tara, ajutand institutiile guvernamentale si sectorul privat sa accelereze implementarea…

- Un tablou de Pablo Picasso, "Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)", evaluat la 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 28 februarie, la casa Sotheby's din Londra, transmite AFP.

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Starul muzicii latino Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal, pe care o acuza de neplata unor drepturi de autor privind distribuirea online a muzicii sale, transmite AFP.

- Un scandal de proportii a cuprins autoritatile din orasul american Los Angeles, dupa ce o investigatie jurnalistica a deconspirat faptul ca poliția locala nu utilizeaza cea mai mare parte dintr-un total de 100 de masini electrice, cumparate practic pe banii oamenilor care platesc impozite.

- Mariah Carey a fost data in judecata de un organizator de spectacole, care ii cere cantaretei despagubiri de 3 milioane de dolari, dupa ce aceasta si-a anulat mai multe concerte in America de Sud, informeaza voici.fr.

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, scrie digi24.ro.

- Chiar daca a fost inclinata spre arta si gimnastica, tatal sau i-a sugerat sa urmeze un colegiu de inginerie electrica. Cand fabrica pentru care lucra a fost vanduta, nestiind ce se va intampla cu ea si cu echipa sa, Heather Blease a hotarat sa-si deschida propria afacere. Asa ca 1995 lanseaza EnvisioNet,…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Hoti inarmati cu topoare au furat bijuterii in valoare de aproximativ cinci milioane de dolari, miercuri, de la un magazin din incinta hotelului Ritz din Paris, potrivit afirmatiilor politiei, scrie...

- Start-upul CityStasher doreste sa devina un "Airbnb pentru bagaje¬, adica o retea de locatii din intreaga Europa, unde iti poti lasa bagajele pentru cateva ore dupa ce ai facut check-out-ul de la hotel, astepti sa te cazezi sau esti in trecere si nu vrei sa te plimbi cu ele dupa tine.

- Presedintele Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Meher Tatna, a anuntat ca asociatia, care organizeaza anual gala Globurilor de Aur, a donat 2 milioane de dolari pentru a sprijini lupta pentru protejarea libertatii presei, informeaza AFP.

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Chris Zylka a cerut-o de sotie pe Paris Hilton in timpul unei mini-vacante petrecute in Aspen zilele trecute, acesta daruindu-i un inel de logodna in valoare de 2 milioane de dolari. Cererea in casatorie a fost filmata si postata de Paris Hilton pe Instagram, iar ulterior aceasta i-a facut si o declaratie…

- Vedeta americana Paris Hilton (36 de ani) s-a logodit cu actorul Chris Zylka (32 de ani), cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers“, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado.

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…