Stiri pe aceeasi tema

- Un doctor din Iasi, Eduard Moldovanu, din cadrul Spitalului de Neurochirurgie, a fost condamnat la trie ani de inchisoare cu suspendare fiind gasit vinovat de luare de mita in forma continuata.

- MLADA - FCSB / REPORTAJ. In Mlada Boleslav, funcționeaza o adevarata bijuterie dedicata pasionaților de mașini, o expoziție cu o istorie de 125 de ani a uneia dintre cele mai importante marci auto din lume. Meciul Mlada Boleslav - FCSB, din turul 3 preliminar al Europa League, va avea loc joi, de la…

- O tanara, angajata a Ministerului Finanțelor din Republica Moldova, risca intre 15 și 20 de ani de pușcarie dupa ce și-a incendiat concubinul, tatal copilului ei, pentru a-i lua averea. Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Rascani, a finalizat si transmis in judecata dosarul de invinuire a acesteia,…

- Romania TV a transmis informația prin care Gabriela Firea va fi desemnata drept candidat la alegerile prezidențiale. Decizia ar putea fi luata in data de 3 august, potrivit sursei citate. Analistul politic Bogdan Chirieac a reacționat, in direct, la aflarea acestei posibile candidaturi,…

- Publicarea declaratiilor de avere dezvaluie, in fiecare an, cum a evoluat starea materiala a fiecarui ales sau functionar public. Sefii CJ nu fac exceptie. Vicele Romeo Olteanu detine aceleasi apartamente de 46, respectiv 58 mp din "91/"92 si conduce acelasi autoturism BMW X3 din 2008. In schimb, comparativ…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7356 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Pretul aurului a ajuns la cel mai mare nivel din 2012 pana in prezent.Marti, euro a urcat la 4,7352 lei. Miercuri, euro a crescut la 4,7356…

- Deputata Maria Ciobanu comentat mandatul de arest emis astazi pe numele lui Ilan Șor. Ciobanu spune ca șefa interimara a Procuraturii Anticorupție ar fi acordat suficient timp lui Ilan Șor pentru „a-și duce averea la scumpa soțioara”.