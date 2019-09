Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii cer inasprirea pedepselor pentru infractori. Este reflexul cel mai simplu si cu cea mai mare priza la public. O pledoarie pentru reforma sistemului de sanatate mintala ca masura esentiala in abordarea comportamentelor deviante.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca trecerea STS sub coordonarea Ministerului Apararii Nationale ”este unica solutie de a reforma si reda credibilitatea acestei structuri” si considera ca in cazul avionului SMURD prabusit in Apuseni, dar si in cazul fetei din Caracal care a anuntat la 112 ca…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeazeaza romanii care calatoresc in Italia ca sunt preconizate perturbari puternice, indeosebi la nivelul transportului feroviar, maritim, cel public local si al serviciilor de taximetrie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de miercuri, 24 iulie, mai multe organizatii sindicale vor participa la o greva nationala care va afecta serviciile publice

- Grevistii spun ca, desi efectueaza lucrari cu risc mare, sunt inclusi in categoria a III-a de munca, motiv pentru care cer incadrarea in grupa I de munca. Ei cer, totodata, salarii care sa fie in acelasi cuantum cu ale celor de la CFR Calatori. "Principala cauza pentru care am declansat…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, in prezent cel mai bine cotat candidat democrat inscris in cursa pentru prezidentialele din 2020, a dezvaluit un plan de reforma a sistemului de asigurari medicale cu o valoare estimata de 750 miliarde de dolari, bani care ar fi obtinuti in parte din cresterea…

- Litigiul de munca dintre sindicat și administrația CRAB va fi lamurit in instanța. Grava de avertisment anunțata pentru vineri nu a avut niciun participant. Sindicatul de la Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a notificat conducerea societații ca... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.