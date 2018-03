Stiri pe aceeasi tema

- CAND PARINTII NU-S ACASA! DISPERARE.. O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa. DE NEGASIT… O adolescenta din Vaslui, in varsta de 16 [...]

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca va fi adoptata o noua Ordonanța de Urgența in urmatoarea ședința de Guvern, care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale, informeaza a1.ro. „Eu consider ca cele patru elemente care au stat la…

- Celebrul actor indian Irrfan Khan sufera de o boala rara. Starul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina. Boala ii afecteaza sistemul hormonal al organizmului. Maladia este foarte rara, afecteaza doar 35 din 100.000 de persoane. Actorului i-a fost foarte greu sa accepte diagnosticul…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o raceala. „Nu stiam ca este atat de bolnava sa…

- DE NEGASIT… O femeie din Vaslui, bolnava de nanism si displazie spondilo metafizara, a disparut, vineri seara, de acasa. Aceasta se numeste Cristina Ionela Dima si are 39 ani. Ultima oara a fost vazuta in Gara, luandu-si bilet de tren spre Constanta. Mama femeii crede ca a fost pacalita sa plece de…

- Una din surorile regretatului actor Toma Caragiu a murit, la varsta de 88 de ani. Geta Caragiu era sora mai mica a marelui actor, care a plecat din aceasta lume la cutremurul din 1977. Ea era profesoara și sculptorița. Vestea trista a decesului Getei Caragiu a fost aflata in urma unui comunicat de presa…

- Oana Zavoranu și-a gasit pisica pe nume Riri, pe care o pierduse in week.end. Vedeta insa a avut noroc și acum este in culmea fericirii. Pisica Riri a venit singura acasa. A venit RIRI IUBIREA LUI MAMIIIIII…singura acasa! Singurica, pentru ca e deșteapta și pentru ca mami și tati o adora…

- Te bucuri de o masa copioasa cand ieși cu prietenii la un restaurant, dar nu ești tocmai fana gatitului, mai ales seara cand sosești acasa de la job. Preferi sa iți petreci timpul liber altfel și deseori ajungi sa comanzi o pizza sau orice altceva pentru a scapa de grija prepararii cinei. Gatitul insa…

- Elena Gheorghe, ravașita de tristețe. La mai bine de cinci luni de cand s-a aflat ca Dadica, bunica Elenei Gheorghe, a incetat din viața, artista a transmis azi un mesaj sfașietor despre ceea ce inseamna pentru ea pierderea celei care a crescut-o ca pe propria fiica, nu, ca pe o nepoata. Fanii au acut…

- O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani și nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care știu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar fi […] The…

- MISTER O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani si nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care stiu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar [...]

- Familia fetitei locuieste in comuna galateana Schela. Copila a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie. Parintii declara ca aceasta ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care a crezut ca este suc. In schimb vecinii familiei spun ca in familia respectiva se bea in mod frecvent si ca…

- Claudia Pavel a vorbit despre experiența la Exatlon, dar și ce i s-a intamplat in primele zile cand a revenit acasa. Ea a mai spus ca nu ar sta pe ganduri daca i s-ar mai propune o experiența cum a fost aceea din Republica Dominicana. Aflata la masa juriului in locul lui Catalin Botezatu, la […] The…

- La startul Olimpiadei județene de religie, care a avut loc sambata, 3 martie, au luat startul 86 de elevi, 56 dintre ei plecand acasa cu premii. Sambata, 3 martie, s-a desfașurat etapa județeana a Olimpiadei de religie. In urma afișarii rezultatelor, zeci de elevi au plecat acasa cu premii. Astfel,…

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj a deschis un dosar de ucidere din culpa, iar Politia investigheaza imprejurarile in care a survenit decesul unui barbat de 55 de ani, internat la sectia clinica Medicala 3, care a disparut din salon si a fost gasit dupa 24 de ore, decedat, pe scarile spitalului.…

- OSCAR 2018 PREMIILE OSCAR 2018. Regalul cinematografiei mondiale se intampla, in noaptea de duminica spre luni, in Dolby Theatre din Holywood. Decernarea premiilor Oscar pe acest an are loc, la fel ca intotdeauna, in decor festiv, iar in centrul atenției este covorul roșu unde pașesc celebritațile.…

- O fata de 14 ani din Timișoara a disparut in drum spre niște vecini de cartier, poliția fiind in alerta dupa ce parinții au alertat autoritațile cu privire la dispariția acesteia. O copila de 14 ani din Timișoara a disparut, sambata, in drum spre niște vecini de cartier dupa ce, pentru ca nu avea curent…

- Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vrea inapoi acasa. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. "V-am facut prea multe. Aleg sa plec dupa barbatul viselor mele. Asta a scris. Fata a zis ca merge in camera ei sa doarma. Dimineața, a venit baiatul la mine și a zis ca fata nu este…

- Catalina Florentina este o eleva de 16 ani care a disparut de acasa, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Cel cu care s-a iubit este un tanar cu un an mai mare decat ea. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vbrea inapoi acasa. “V-am facut […] The post…

- Durere fara margini in satul Glavanești, din județul Vaslui! Raluca, tanara ucisa cu sange rece de iubitul libian, va fi inmormantata sambata. Ea a fost imbracata cu o rochița roz, iar pe cap i-a fost pusa o coronița de flori. Adusa acasa in sicriu, pe tanara au intampinat-o urletele de durere ale familiei.…

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- Autoritatile din Timisoara sunt in alerta dupa ce un copil a disparut in cursul zilei de luni de acasa. Baietelul se numeste Galiu Gheorghita Raul, are zece ani si a disparut in timp ce mergea la scoala.

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Poliția Prahova cauta un minor de 6 ani care a disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Minorul se numește GREGORIO VILLORA GHEORGHE, are 6 ani și este disparut din satul Rachieri, comuna Valea Calugareasca. Dispariția a fost sesizata Poliției Comunale Valea Calugareasca de catre mama…

- Marius Gheorghiu, baiatul care a murit dupa ce a fost tratat in trei spitale, statea la internatul Seminarului Teologic. El se simțea rau de mai mult timp, tușea, iar ieri, cand i s-a facut rau, cineva de la unitatea de invațamant a sunat-o pe bunica lui, la Farcașa, și i-a spus sa-l ia acasa, pentru…

- DISPARUT… Un barbat din Valeni este de negasit de o saptamana. Se numeste Marian Vacarciuc, are 38 ani si a disparut fara urma in Franta. Familia il cauta cu disperare, a anuntat Politia din Vaslui, precum si cea din Franta, insa, pana acum, nimeni nu stie nimic de el. In speranta ca poate cineva l-a…

- Un batran din Gorj este cautat de politie si voluntari dupa ce a disparut de acasa. Politisti din cadrul Politiei Orașului Bumbesti-Jiu au fost sesizați de o femeie, de 62 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, despre faptul ca tatal ...

- ULTIMA ORA…Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, județul Vaslui, a plecat de acasa, fara a mai reveni pana in prezent. In cursul lunii februarie 2017, Moraru Sergiu, in varsta de 36 de ani, din comuna Zapodeni, a plecat in mod voluntar de la domiciliu (la munca in alt județ) și [...]

- Mariana Pitigoi Maracine a murit, vineri, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Vestea a intristat pe toata lumea. In urma cu ceva timp, artista a aparut la televizor si a anuntat ca isi va vinde costumele populare pentru a supravietui. A

- Vestea ca Deea si Dinu Maxer s-au separat a fost pe buzele tuturor zilele trecute. Astazi, in cadrul unei emisiuni s-a aflat deznodemantul situatiei neprevazute din mariajul celor doi artisti. Mai mult, ei au luat o decizie importanta la aproape zece ani de la nunta.

- In urma apelului umanitar al Asociației “Solidar” Vaslui, la familia Mihalache a ajuns o mașina de spalat manuala, precum și banii stranși pentru ca fiica cea mare, Andreea, sa-și poata continua studiile. Cu ajutorul celor cu suflet mare care au raspuns apelului lansat de voluntarii Asociației “Solidar”…

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- Poveste dureroasa TRAGEDIE… Nicoleta Botan, femeia ucisa de fostul sot, vineri, intr-o gradinita din Bucuresti, va fi inmormantata la Vaslui. Trupul neinsufletit al acesteia va ajunge astazi in oras si va fi depus la Capela Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”. Parintii sunt socati de cele intamplate,…

- O mama iși cauta cu disperare fiul disparut de mai bine de trei saptamini. Potrivit Tatianei Raulet, baiatul ar fi ieșit din casa pe 8 ianuarie și este de negasit pina in prezent, toate lucrurile le-a lasat acasa. ”Va rog frumos ajutați-ma sa-mi gasesc copilul de pe data de 8 ianuarie a disparut de…

- Este o durere de nedescris in familia Alexandrei, fata ucisa de iubitul ei intr-un coafor din Titu, judetul Dambovita. Parintii fetei au relatat momentele de groaza prin care trec, dupa ce fiica lor a fost ucisa cu sange rece de iubit.

- Mijlocașul Kamer Qaka, 22 de ani, trage tare la formația Poli Iasi pentru a caștiga suficient incat sa-și ajute mama și tata. Aceștia sunt pensionari in Norvegia, țara unde s-au mutat in urma cu 20 de ani. Daca il pui pe Stoican sa-ti vorbeasca despre Kamer Qaka vei auzi o multime de detalii apreciative…

- Un pompier din Gorj este dat in urmarire nationala, dupa ce a disparut de acasa. Acesta a disparut duminica, atunci cand fratele sau a anuntat la 112 ca nu a ajuns la domiciliu. Barbatul se numeste Ilarion Nicusor Arjocu si are 36 de ani. Acesta lucreaza ca pompier la Garda de Interventie…

- Parinții unui baiețel de șase ani din Timișoara au sunat, cuprinși de panica, ieri, la Poliția Locala pentru a semnala dispariția copilului de acasa. Acesta a fost gasit in scurt timp de agenți. „Polițiștii locali au fost sesizați aseara, in jurul orei 22.50, de un barbat care locuiește pe str. C.tin…

- Peste 20 de copii din judetul Vaslui au fost scosi din familii in ultima luna de catre reprezentantii Protectiei Copilului, din cauza conditiilor inumane in care traiau in familiile naturale. Cinci copii cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani, dintr-un sat dintr-o familie din zona Barladului, au fost…

- O romanca de 44 de ani a fost ucisa miercuri seara in zona Ilford, estul Londrei. Potrivit unor surse „Adevarul”, victima este o femeie din Vaslui, iar principalul suspect este un barbat in varsta despre care se stie doar ca are 45 de ani. Contactati de „Adevarul”, reprezentantii MAE au declarat ca…

- Dupa aproape o saptamana de cautari disperate si rugaciuni pentru ca fiica lor sa fie gasita in viata, parintii Emanuelei au fost sunati de oamenii legii. Cand au aflat cum a fost descoperita fiica lor de 16 ani, oamenii au avut un soc urias.

- UPDATE Femeia a fost gasita de catre un echipaj al Poliției Locale și a fost condusa la domiciliu. -----------------------O femeie, în vârsta de 70 de ani, a disparut de acasa, miercuri dimineața, de e strada Brateș, din Cluj-Napoca, în…