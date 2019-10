Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul mobil da dependenta, iar adolescentii sunt victime sigure. In Coreea de Sud, autoritatile au deschis centre de dezintoxicare digitala, unde, dincolo de terapie, tinerii invata sa socializeze in mod direct, si nu prin intermediul tehnologiei.

- Viata scolara de astazi este diferita de cea de pe vremuri, iar acest lucru se intampla datorita tehnologiei. Dintre produsele ei, cel mai folosit de elevi este telefonul mobil, un accesoriu care a devenit un apendice extern al corpului. Tinerii nu se despart de el nici cand merg la somn. Acestia marturisesc…

- ANAF se confrunta cu o criza de personal. Președintele instituției, Mirela Calugareanu, a anunțat ca dorește sa angajeze mii de tineri absolvenți, fara concurs, ajutand astfel procesul de intinerire a Fiscului.

- "Am luat act cu consternare de comportamentul politic oportunist al unor parlamentari ALDE care au acceptat oferta Vioricai Dancila, de ocupare a unor posturi de ministru intr-un cabinet care și-a pierdut legitimitatea morala de a mai guverna Romania. Prin deciziile personale de astazi, doamna…

- Un șofer roman care gonea pe strazile din Germania a intrat, se pare, intenționat intr-un tir. Barbatul era „live” pe Facebook și le transmitea un mesaj tulburator parinților. Incidentul a avut loc ieri, la ora 20.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Tanarul le-a spus parinților ca vrea sa se sinucida fiindca…

- O proportie de 54% dintre tinerii romani cu varste intre 18 si 25 de ani considera ca au o situatie financiara mai buna decat cea a parintilor sau tutorilor, in timp ce doar 15% dintre ei cred ca au o situatie mai slaba, potrivit rezultatelor unui sondaj international realizat de Ipsos MORI, la comanda…