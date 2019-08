Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut, joi seara, un apel la cei care ar putea sa o aiba pe fiica lui, despre care crede ca este inca in viața. "Vreau sa le spun celor care au luat-o ca vreau doar sa o aduca. Vreau un apel pentru toți. Nu ma intereseaza cine a luat-o, daca o aduce", a spus tatal…

- Imagini șocante au fost surprinse in dimineața de miercuri, atunci cand Alexandra Maceșanu a disparut! Camerele de supraveghere montate in apropierea casei lui Gheorghe Dinca au inregistrat exact momentul in care criminalul se intorcea acasa, cu fata de numai 15 ani, captiva in mașina.

- Un miting "in memorian" organizat de elevi si alti tineri din Caracal a fost autorizat sa aiba loc miercuri seara, in municipiu, participantii urmand sa se deplaseze la sediul Politiei Caracal, la sediul Primariei si apoi in zona casei lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani suspectat ca le-ar…

- Locuitorii comunei Dobrosloveni sunt in stare de soc dupa ce Alexandra Macesanu a fost rapita, sechestrata, violata si ucisa. Pentru a-i ajuta, administratia locala a apelat la specialisti care sa le acorde consiliere psihologica. Toti locuitorii sunt asteptati miercuri la caminul cultural. ‘Dragi parinti,…

- Olga Filip este instructor la Scoala de Arte si Meserii din Slatina, care are si o filiala la Dobrosloveni si a mers de multe ori cu ocazia, luata de Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. „Parea un om batran, serios”, a spus…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!

- Tanara de 19 ani care si-a pierdut viata in accidentul de marti noapte, din localitatea ieseana Picioru Lupului, venise acasa, din Danemarca, de 3 saptamani ca sa isi faca actele pentru a se putea casatori in toamna. In accident a murit și unchiul fetei, iar soția lui este in stare grava la spital,…