- Au trecut mai bine de zece zile de cand creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a pierdut viața in urma unui accident rutier despre care nu se cunosc prea multe date pana acum, iar acum parinții acestuia au reacționat.

- In urma cu doar cateva momente, parinții lui Razvan Ciobanu au terminat de impachetat lucrurile regretatului designer și urmeaza sa le ridice din casa in care acesta locuia cu chirie, chiar in centrul Capitalei.

- Razvan Ciobanu va fi condus pe ultimul drum astazi, creștinește, cu slujba in Biserica, și iși va dormi somnul de veci alaturi de bunicul sau, in cavoul familiei. Parinții designerului au refuzat sa mai faca orice declarație și iși plang neincetat copilul. Sicriul in care se afla Ciobanu va fi dus la…

- In urma cu cateva minute, trupul neinsuflețit al lui Ravan Ciobanu a fost preluat de la IML Constanța! Va fi adus in scurt timp in Bucuresti, unde va fi depus la o Capela. Tatal sau, sfasiat de durere, a avut o reactie neasteptata sub privirile Paparazilor Spynews.

- Profilerul care a analizat sinuciderea Madalinei Manole vine cu o teorie care arunca in aer tot ceea ce se știe pana in aceste momente despre accidentul in care și-a pierdut viața Razvan Ciobanu.

- Parintii creatorului de moda Razvan Ciobanu au ajuns la Constanta. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu va fi ridicat de la morga. Medicii legisti urmeaza sa stabileasca cauzele a murit designerul.Razvan Ciobanu si a pierdut viata in noaptea de duminica spre luni intr un accident rutier petrecut…