Părinţii îşi îndoapă copiii cu antibiotice, chiar dacă au viroze Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" spun ca patologia respiratorie exista in acest moment, insa nu a fost constatat un numar ingrijorator in ultima perioada, limitele fiind normale. Acestia recomanda parintilor sa nu administreze antibiotice fara sa consulte mai intai un medic. „Marea majoritate a racelilor din acest sezon sunt virale, iar virusurile nu sunt omorate de antibiotice in niciun caz. Antibioticul este prescr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

