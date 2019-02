Stiri pe aceeasi tema

- Parintii fostului premier italian Matteo Renzi au fost arestati si plasati sub arest la domiciliu într-un dosar de faliment fraudulos, au facut cunoscut luni surse judiciare, transmite AFP. Tiziano Renzi si Laura Bovoli au fost arestati luni si plasati sub arest la domiciliu pentru faliment…

- Fostul premier italian Matteo Renzi scrie în cartea sa ca la doua ore dupa un telefon catre Vladimir Putin, televiziunea guvernamentala Russia Today a schimbat un titlu fals și nefavorabil pentru șeful de atunci al guvernului de la Roma.

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Mumbai, India, intenționeaza sa iși dea parinții in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul ca el sa se nasca. Potrivit Mirror.co.uk , Raphael Samuel vrea sa deschida o acțiune in instanța, deși are „o relație extraordinara” cu parinții sai. Tanarul este adeptul…

- Parintii unui copil din localitatea damboviteana Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii sustin ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.

- Scene cumplite, noaptea trecuta in Targoviște. Un tanar de 32 de ani, satul de problemele cu care se confrunta, a decis sa-și puna capat zilelor. Tanarul a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de adio tulburator: "Este timpul sa-mi iau adio de la voi! Ma sinucid!" Imediat, zeci…