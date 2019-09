Stiri pe aceeasi tema

- "Ne-am dorit ca parintii sa se ocupe de problemele pe care le au la locul de munca sau acasa, nu de zugravitul salilor de clasa. Pentru asta, am alocat 100 de lei, per elev, per an scolar, pentru ca parintii sa nu mai fie nevoiti sa plateasca la 'fondul clasei'", a declarat joi, in cadrul unei conferinte…

- Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, prin Centrul de pelerinaje "Renasterea", organizeaza in perioada 1 - 8, 18 - 25 FEBRUARIE si 21 - 28 MARTIE 2020, doua Pelerinaje in Israel si Iordania. Pelerinajele isi propun sa refaca geografia locului in care a predicat si invatat Mantuitorul Hristos,…

- Animalele din curtea lui Gheorghe Dinca au fost preluate de catre președinta asociației pentru protecția animalelor, Daniela Popovici. Aceasta a facut precizari in direct la Romania TV despre condițiile deplorabile in care se aflau animalele. ”Animalele erau in curte, langa gardul vecinului,…

- Potrivit unui proiect legislativ inregistrat pentru dezbatere la Camera Deputaților, parinții preșcolarilor și elevilor pana in clasa a patra vor putea primi tichete educaționale pentru achitarea programelor de tipul „Școala dupa școala”. Cu ajutorul acestor vouchere, parinții vor putea plati total…

- Din pacate, regulile de circulație și parcare exista doar pentru unii șoferi, în timp ce alții încearca sa le încalce cu persistența și nepasare fața de restul participanților de trafic. Un Hummer a fost parcat pe o pista de bicicliști din centrul orașului, fara sa se țina…

- Un copil a fost lovit de un autobuz al CTP în timp ce traversa strada neregulamentar. Copilul nu a suferit rani grave, fiind doar șters de autobuzul care a încercat sa îl evite în ultima clipa. "Un echipaj SMURD a fost solicitat pentru a acorda asistența medicala…

- Rezultatele la EVALUAREA NAȚIONALA 2019, pentru elevii de clasa a VIII-a. Ministerul Educației Naționale a publicat, marți, pe portalul evaluare.edu.ro notele la Evaluarea Naționala. Contestațiile se depun tot astazi, intre in intervalul orar 14.00 – 19.00. Click AICI pentru a vedea notele elevilor…

- În cadrul celei de-a șasea ediții a festivalului Cluj Never Sleeps, Trupa Sirius a oferit un spectacol „incendiar”, cu jonglerii cu goc, chiar în inima orașului. Un barbat cu masca asemenea celor purtați de medici pe vremea ciumei a aprins focul în Piața Unirii.…