Stiri pe aceeasi tema

- Louise (50 de ani) și David Turpin (57 de ani), parinții care și-au abuzat 12 dintre cei 13 copii, au fost condamnați azi la inchisoare pe viața, cu drept de a cere eliberare condiționata doar dupa 25 de ani. Cei doi și-au supus copiii unor chinuri inimaginabile in casa lor din Perris, un orașel situat…

- David Turpin, de 56 de ani, și Louise Turpin, in varsta de 49 de ani, se confrunta cu acuzații de tortura, abuz și sechestrare dupa ce și-ar fi abuzat cei 13 copii. O inregistrare cu apelul la numarul de urgența al unuia dintre copii a fost facuta publica, cu o zi inainte ca parinții sa-și afle sentința. …

- Nidia Moculescu și-a deschis sufletul și a spus exact ce simte pentru parinții sai, Mariana și Horia Moculescu. Nidia Moculescu este foarte apropiata de tatal ei, binecunoscutul compozitor Horia Moculescu, in timp ce cu mama ei, Mariana, a avut o relație tensionata foarte multa vreme. Intr-un interviu…

- Ion Cassian a fost cel care a fost alaturi de Zina Dumitrescu pana in momentul in care aceasta a incetat din viața. Despre ultimele clipe ale Zinei Dumitrescu a facut dezvaluiri acesta. "Eu am fost ultima persoana cu care a interacționat. Am fost alaturi de ea, de ceva vreme, fiindca ii era…

- Adrian Romcescu, una dintre cele mai bune voci masculine ale muzicii romanești, traiește intre doua țari, de ani buni. Revenit in Romania dupa aproape 3 decenii petrecute in Danemarca, și-a lasat in țara nordica soția și face naveta, ca sa se vada, de cate ori poate. Anul viitor, ne-a dezvaluit el,…

- Parintele Octavian Moșin: Educația religioasa a copiilor incepe acasa / Prin educație religioasa trebuie sa realizam de fapt o reala cultivare a spiritului. Ea ne ajuta sa construim un sistem de valori spirituale racordate la personalitatea fiecaruia dintre noi și materializarea în comportamente…

- Carmen Șerban a avut un șoc atunci cand a aparut informația ca a murit. Familia și prietenii au sunat-o imediat, iar artista nu ințelege ce a fost in capul celui care a dat o astfel de informație. "Avem și noi familii, dar ai mei s-au obișnuit deja cu mizeriile astea. Pentru click-uri, oamenii sunt…

- Daca moartea trebuie sa te ia pe tine, te ia de unde trebuie sa te ia. Era si o istorioara a marelui carturar Antonie Plamadeala. “Un calif statea in gradina lui de trandafiri, savura un trabuc si o vede pe moarte cu coasa. S-a speriat tot, tot, a fugit rapid in seraiul lui, s-a imbracat, The post…