- Magdalena Serban, "criminala de la metrou", a ingrozit o tara intreaga, dupa ce a impins in fata trenului o tanara in varsta de 25 de ani, aceasta murind pe loc. Nici familie criminalei nu este "iertata" de gestul necugetat al femeii, aceasta fiind sfidata si ignorata de comunitatea craioveana.

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a fost arestata pe data de 13 decembrie pentru omor si tentativa de omor. Femeia are tulburari de comportament si nu isi poate controla iesirile violente.

- Socrul fetei a sunat la 112, spunand ca are "o problemuta". Mai mult, el nu era deloc speriat si nu a precizat despre o eventuala tentativa de omor. Acestea sunt cateva detalii care ar putea lamuri situatia, potrivit careia politistii nu ar fi reactionat mai repede in acest caz. "Socrul fetei: Am…

- Magdalena Șerban, femeia care a comis crima de la metrou de saptamana trecuta, frecventa Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova din anul 2015. In noiembrie, Magdalena Șerban a avut o disputa cu una dintre angajate, care s-a vazut nevoita sa o scoata cu forța din sala de lectura, potrivit…

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins pe data de 12 decembrie o tanara din Dolj sub rotile trenului. Femeia a fost arestata si este acuzata de omor si tentativa de omor. A cerut ieri sa fie plasata in arest la domiciliu, insa cererea a fost respinsa.

- Magdalena Serban - femeia acuzata ca a ucis o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor - ramane in arest preventiv, au decis miercuri magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care i-au respins acesteia contestatia si au mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti de arestare preventiva.

- Suspecta in cazul crimei de la Dristor 1 vrea sa scape de arestul preventiv. Si sa fie lasata in arest la domiciliu, la Craiova. Drept urmare a contestat masura preventiva dispusa de instanta dupa cazul care a socat o Romaniei intreaga. Magdalena Serban a fost, miercuri, la instanta. Ocazie cu care…

- Magdalena Serban a facut declaratii socante in sala de judecata, unde a explicat de ce a impins-o pe prima sa victima. In viziunea sa crima comisa este o altercatie, iar femeia a ceut instantei sa fie arestata la domiciuliul sau din Craiova.

- Femeia arestata preventiv dupa ce ar fi ucis o tanara, aruncand-o in fata metroului, le-a cerut, marti, judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti sa fie pusa in libertate, solicitand o confruntare cu prima victima, o tanara care a reusit sa opuna rezistenta cand a fost impinsa, spun surse judiciare.…

- PSD se folosește de crima de la metrou pentru a justifica schimbarile la legile justiției și modificarile la codurile penale. Intr-un clip distribuit de Lia Olguța Vasilescu și de PSD Craiova se arata ca „poliția incompetenta” vrea doar sa caute țapi ispașitori și nu adevarații faptuitori. Textul…

- Magdalena Serban, in varsta de 36 de ani, din Craiova, a impins-o pe data de 12 decembrie pe Alina Ciuc sub rotile trenului, in statia Dristor. Criminala de la metrou a fost arestata pentru omor si tentativa de omor.

- "Scopul sosirii mele de astazi la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti este acela, pe de o parte, in vederea bune desfasurari a urmaririi penale, iar, pe de alta parte, faptul ca inculpata a afirmat in data de 15 decembrie 2017, in momentul in care a fost chemata la Parchet, in prezenta mea…

- Magdalena Șerban a ingrozit o tara intreaga dupa ce a ucis cu sange rece o tanara de 25 de ani, impingand-o ]n fa'a metroului. Avocata acesteia a dat un nou interviu in care a clarificat faptul ca Magdalena Șerban a facut pana acum o singura declarație, in fața instanței de judecata, și ca urmeaza…

- „A venit la cinematograf la inceputul lunii decembrie de trei ori in sapte zile. Prima data a intrebat cat costa biletele la film, insa nu a avut bani suficienti sa le cumpere. Era insotita de un barbat in varsta de 40 de ani, un om al strazii, iar ea era la fel imbracata ca atunci cand a comis crima…

- Suspecta crimei de la metrou va fi supusa unui control in fata unei comisii speciale, zilele urmatoare.Citeste si: Avertisment DUR privind revolutia fiscala: Companiile private au primit 'o fereastra' prin care pot face RESTRUCTURARI Se va stabili daca a avut sau nu discernamant atunci…

- O cunoscuta jurnalista a dat exemplul Magdalenei Șerban, femeia care a omorat o tanara impingand-o pe linia de metrou, in privința modificarilor aduse Legilor justiției Ioana Ene Dogioiu a scris faptul ca PSD va salva criminala. Aceasta spune ca in urma schimbarilor pe care le face PSD, camerele…

- Ce se va intampla cu criminala de la metrou in urmatoarele zile? A avut sau nu aceasta discernamant in momentul comiterii crimei? Asta ramane de vazut, deoarece Magdalena Șerban va fi supusa unui control in fata unei comisii speciale, zilele urmatoare. Se va stabili daca a avut sau nu discernamant atunci…

- Magdalena Serban este cea care in urma cu cateva zile a ingorozit intreaga tara. Aceasta a impins o tanara de doar 25 de ani pe sinele de la metrou, care in cele din urma a murit. Dupa ce a fost prinsa si arestata, mama acesteia rupe tacerea si vrea sa faca ceva cu totul neasteptat.

- Magdalena Serban, femeia acuzata de uciderea tinerei de 25 de ani de la statia de metrou Dristor si de tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi spus anchetatorilor ca regreta faptele, ca prefera sa fie moarta si a acceptat expertiza psihiatrica, a declarat avocata acesteia. Asasina a fost…

- Magdalena Serban, femeia arestata preventiv pentru uciderea unei tinere la statia de metrou Dristor si pentru o tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi spus anchetatorilor ca regreta faptele si a acceptat expertiza psihiatrica pe care initial a refuzat-o, potrivit avocatei acesteia. Femeia…

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Directoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala spune ca atunci cand Magdalena Serban a…

- Tatal primei victime a Magdalenei Șerban, criminala de la metrou, a facut noi dezvaluiri despre momentele de coșmar prin care a trecut fiica sa. Inainte de a o ucide cu sange rece pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani , la stația Dristor 1, Magdalena Șerban a incercat sa ucida o alta tanara, Anne Mary,…

- Magdalena Serban, criminala care a curmat viata unei tinere de 25 de ani in urma cu doua zile, a mai comis o ilegalitate in ziua fatidica de marti. Femeia de 36 de ani a furat o cutie de energizant dintr-un magazin. O femeie a postat pe pagina sa de Facebook un text in care anunta ca nebuna din Craiova…

- Magdalena Serban a devenit, fara sa vrea, tinta internautilor, in cazul crimei de la metrou. Femeia originara din Teleorman a primit pe profilul ei de Facebook multe injurii si comentarii rautacioase, din cauza coincidentei de nume cu cel al criminalei din Craiova. Ce a aparut pe contul de Facebook…

- O tanara a fost omorata la metrou, la stația Dristor, marți seara de catre o femeie, Magdalena Șerban, din Craiova. Agresoarea incercase același lucru cu cateva ore mai devreme, la o alta stație, Costin Georgian. Tatal tinerei care a reusit sa se salveze in statia Costin Georgian a vorbit la Romania…

- Femeia originara din Teleorman a primit pe profilul ei de Facebook multe injurii și comentarii rautacioase, din cauza coincidenței de nume cu cel al criminalei din Craiova. Apoi, Magdalena Șerban, victima colaterala, a transmis un mesaj. "Pe fondul scandalului generat in Parlamentul…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis joi ca a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, in statia Costin Georgian.

- Magdalena Serban din Teleorman s-a trezit implicata, fara sa vrea, in cazul crimei de la metrou, dupa ce profilul ei de Facebook a fost confundat de internauti cu cel al criminalei din Craiova, din cauza coincidentei de nume.

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins o pe sinele de metrou, a fost transferata din arestul Politiei Capitalei la Spitalul Penitenciar Jilava, informeaza Agerpres.ro. Femeia se afla in custodia Spitalului Penitenciar Jilava si este supravegheata din punct de vedere medical.…

- Detalii șocante in cazul Magdalenei Șerban. Cu puțin timp inainte de a-i lua viața Alinei Ciucu la stația de metrou Dristor 1, femeia a fost surprinsa de camerele de supraveghere ale unui magazin in timp ce fura un energizant.

- Magdalena Serban, o femeie in varsta de 36 de ani din Craiova, a fost retinuta de Politie si declarata principala suspecta in cazul crimei din statia de metrou Dristor din Bucuresti. Femeia va fi prezentata in fata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva.

- Criminala de la metrou, Magdalena Șerban are o serie de postari pe facebook in care menționeaza aproape obsesiv numele fratelui ei, Lucian Șerban. El a oferit prima declarație presei, in care spune ca era pur și simplu terorizat de sora lui care avea probleme psihice. Ea a primit și tratament…

- O victima de-ale Magdalenei Serban a rememorat in cadrul unui interviu cum a reusit sa scape din ghearele mortii. In timp ce era insarcinata, ea a fost impinsa de criminala de la metrou in fata unei masini. Declaratiile teribile ale acesteia iti dau fiori reci.

- Tragedia petrecuta, marti seara la metrou, in Capitala, a ingrozit o tara intreaga. Alina Ciucu a fost ucisa cu sange rece de Magdalena Serban. Dupa ce oamenii legii au retinut-o au ajuntat ca, se pare, ca aceasta din urma sufera de probleme psihice.

- Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani terminase tura la restaurantul unde lucra și se indrepta spre casa, unde o aștepta iubitul ei. Insa la stația de metrou Dristor a fost impinsa in fața trenului de o femeie necunoscuta. Alina a murit pe loc in urma multiplelor traumatisme craniene și faciale. Conform…

- Medicii legiști au primele rezultate ale necropsiei tinerei in varsta de 25 de ani care a murit la metrou.Legiștii au stabilit ca tanara care a fost impinsa pe linia de metrou, la stația Dristor I, de Magdalena Șerban, a murit din cauza leziunilor craniene și faciale puternice suferite.…

- Ea locuia intr-un bloc de garsoniere din cartierul Craiovița Noua. In anul 2015, s-a mutat in Capitala, unde statea intr-un camin social din sectorul 3. Potrivit vecinilor, pana sa se mute din Craiova, Magdalena Șerban era verificata periodic de polițiști, insa motivele nu sunt cunoscute.…

- Cazul Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou marți seara, a inspaimantat intreaga țara. Fata in varsta de 25 de ani a fost impinsa in fața trenului, in stația de metrou Dristor 1, și nu a avut nicio șansa de supraviețuire. Acum, tatal victimei da vina pe autoritați pentru acest incident tragic. „Nu am…

- O confuzie majora s-a petrecut in aceasta dimineața in cazul victimei de la metrou, Alina Ciucu. Mai multe site-uri de știri au preluat o fotografie de pe Facebook, care aparține altui utilizator cu același nume și care locuiește tot in Craiova.Povestea dramatica a victimei crimei oribile…

