Stiri pe aceeasi tema

- Autopsia a aratat ca Ilie Balaci a murit in urma unui stop cardio-respirator, iar fosta legenda a Universitatii Craiova va fi inmormantata marti, la cimitirul Sineasca, unde este inmormantat si tatal fostului fotbalist. Rezultatul autopsiei a indicat cauza mortii: un stop cardio-respirator, conform, …

- Un copil a murit la un spital privat din reteaua Sanador, din Capitala, in urma unei interventii care ar fi trebuit sa fie simpla. Micutul a fost operat de hernie inghinala sambata dupa amiaza si a murit duminica. Politia s-a autosesizat in acest caz si face cercetari pentru ucidere din culpa, iar Ministerul…

- S-a stabilit cauza morții lui Ilie Balaci! Autopsia a fost facuta luni (22 octombrie) la Institutul de Medicina Legala Dolj, iar rezultatele au fost transmise organelor de cercetare penala. Principala cauza a decesului lui Ilie Balaci a fost infarctul miocardic acut, insoțit de insuficiența cardio-respiratorie,…

- Familia baietelului de un an si 10 luni care a murit in urma unei operatii de hernie inghinala, se confrunta cu clipe greu de imaginat. Bunica copilului cere intelegere din partea apropiatilor, printr-un mesaj sfasietor.

- Bunica lui Ștefan Alexandru este distrusa de durere, dupa moartea nepotului in varsta de 1 an și 10 luni. Femeia a postat pe contul de socializare un mesaj cutremurator in care le-a cerut prietenilor virtuali, discreție și ințelegere in aceasta peroada. Ștefan Alexandru, in varsta de aproape doi ani,…

- Autopsia a aratat ca Ilie Balaci a murit in urma unui stop cardio-respirator, iar fosta legenda a Universitatii Craiova va fi inmormantata marti ... The post A fost stabilita cauza morții lui Ilie Balaci. Care este rezultatul autopsiei appeared first on Renasterea banateana .

- Ancheta în cazul copilului de nici doi ani mort într-un spital privat din Capitala, dupa o operație considerata banala: hernie inghinala. Parchetul a deschis un dosar pentru moarte suspecta și a cerut autopsia.

- Familia copilului care si-a ucis bunica vinde „casa groazei”. Decizia a fost luata de mama baiatului de 9 ani care, la nervi, a pus mana pe un cutit si l-a infipt in trupul femeii care-l crestea cu atata dragoste. Libertatea v-a prezentat pe larg, la sfarsitul lunii mai, povestea tragica din apartamentul…