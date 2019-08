Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni i-au amendat pe parinții copilului care au pus pe jar, marți, autoritațile, dupa ce a anunțat la 112 ca ar fi captiv intr-un canal din Capitala. Oamenii legii spun ca, in ultimele zile, astfel de apeluri false sunt tot mai frecvente.Citește și: Silviu Manastire pune…

- Tragedia din Caracal a scos la lumina probleme grave ale serviciului 112, in special lipsa unei reactii rapide la un apel de urgenta si intarzierea foarte mare a localizarii apelantului. Cu totul altfel stau lucrurile in Canada, potrivit unei romance stabilite acolo de 12 ani.

- In dimineata zilei de vineri, 12 iulie, o masina, care nu a oprit la trecere, a fost spulberata la Fersig de acceleratul Baia Mare – Bucuresti. Apelul pe 112 a fost primit la ora 7.11. In urma coliziunii, soferul a fost proiectat in afara BMW-ului pe care il conducea, ranile suferite fiind incompatibile…

- Artistii romani sunt nemultumiti si ies in strada, dupa ce Guvernul si autoritatile locale au taiat masiv fondurile alocate institutiilor de cultura, iar multi dintre angajati nu si-au primit salariile sau au fost dati afara. Situatia este una critica: teatrele au concediat in masa angajati…

- Ramona Sacarin, mama adoptiva a Sorinei, a fost audiata ieri la Secția Speciala pentru anchetarea magistraților. A stat de vorba cu procurorii timp de noua ore! Și soțul ei a fost audiat, dar a plecat mai repede. La ieșire, mama adoptiva a vorbit despre Sorina. Cazul este anchetat de Secția speciala…

- Vedetele au petrecut cel mai special 1 iunie in parcul Miramagica din Herastrau Anca Serea, Alina Sorescu, Giulia Nahmany, Andreea Perju, Amalia Enache, Diana Bart, Eli Roman, Laura Lazar au petrecut clipe de neuitat in cel mai frumos parc de distractii in aer liber din Bucuresti sarbatorind astfel…

- Adunarea Generala a ONU a recomandat in 1954 ca de 1 iunie sa fie sarbatorita, in fiecare an, Ziua Internaționala a Copilului, iar din anul 2014, in 2 iunie, Romania celebreaza Ziua Naționala a Adopției. Pentru prima data, Romania, ca stat membru al UE, a pus pe agenda Președinției pe care o exercita…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) va invita joi, 30 mai 2019, incepand cu ora 13:00, la deschiderea expoziției „Dintre mii de jucarii...”, eveniment ce va avea loc la sediul muzeului din Calea Victoriei, nr. 12, sector 3, București. In apropierea Zilei Internaționale a Copilului, Muzeul Național…