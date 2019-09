Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au anunțat ca au dispus, prin ordonanța, ca parinții Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca, sa predea anchetatorilor cartea de identitate a fetei, insa aceștia au refuzat. Ei le-au cerut anchetatorilor sa consulte raportul…

- Mama Luizei , Monica Melencu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu are incredere in raportul INML potrivit caruia nu a putut fi identificat profil ADN de pe oasele din padure și va cere o expertiza internaționala pentru a fi sigura daca ramașițele aparțin sau nu fiicei sale.„Concret nu mi-au…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a reacționat la comunicatul emis de DIICOT, conform caruia in oasele ridicate din padurea Caracal nu s-a putut gasi ADN, intrucat acestea erau extrem de arse.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și…

- In RDG, era numit „bariera de protectie anti-fascista“; in RFG – „Zidul Rusinii“. Timpul trecea si parea ca Zidul e nemuritor. La fel si comunismul. Restrictiile deveneau din ce in ce mai aspre si din 1961 pana in 1989, parea ca insusi Zidul scoate un zgomot de fundal neintrerupt – rumoarea revoltei.…

- Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acum o saptamana in Caracal, a fost ucisa. Familia a fost anunțata de tragedie, a spus Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei, in direct la Antena 3. Oasele gasite in butoi ii aparțin copilei! „Ministrul Justiției l-a anunțat pe varul meu de rezultat. Se confirma.…

- DIICOT - structura centrala va prelua dosarul crimelor din Caracal de la procurorii din Craiova. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al instituției, transmite Mediafax. Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a declarat ca procurorii DIICOT - structura centrala vor prelua dosarul crimelor…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, va fi supus unui test poligraf, a anunțat, miercuri, șeful Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Felix Banila.