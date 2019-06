Stiri pe aceeasi tema

- Cazul Sorinei, fetița de 8 ani, luata cu mascații de la familia care a crescut-o, lovita, tarata pe asfalt de un procuror și data spre adopție unei familii stabilita in SUA, a creat un val de emoție fara precedent in Romania! Autoritațile statului au reacționat extrem de lent și doar la nivel…

- Micuța Sorina a raspuns la intrebarile adresate de judecatori, iar atunci cand vine vorba despre parinții adoptivi, copila spune ca ii uraște fiindca vor sa o ia de langa familia ei, informeaza Antena 3.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni…

- Mama adoptiva a Sorinei, fetita de 8 ani din Baia de Arama luata in mod brutal de un procuror de la asistentul maternal, a declarat la Digi24 ca Sorina nu a vorbit deloc despre episodul traumatizant de vineri, cand a fost scoasa de un procuror din casa in care a crescut. Imaginile prezentate de presa…

- Familia adoptiva din SUA publica imagini cu micuța Sorina prin care incearca sa arate ca fetița se simte foarte bine in sanul noii familii. In ciuda imaginilor, mama adoptiva a facut o serie de declarații prin care nu s-a aratat deloc deranjata de modul in care a fost luata Sorina de catre procuror,…

- Avocatul familiei adoptive a Sorinei, fetita de 8 ani luata cu mascatii din casa fostului asistent maternal care a crescut-o, a furnizat, duminica, primele imagini video cu copila alaturi de parintii si de fratii sai.

- Sorina, fetița de opt ani care a fost luata pe sus, cu mascații, din casa din Baia de Arama, unde a crescut, a ajuns la familia adoptiva din SUA. Parinții, insa, sunt de origine romana și au incercat timp de ani buni de zile sa infieze un copil din Romania.

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.