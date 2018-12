Stiri pe aceeasi tema

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei in contextul atentionarii de ninsori si viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.

- Reprezentantii Administratiei de Stat a Drumurilor au anuntat ca sunt pregatiti de iarna. In depozite sunt aproximativ 60 de mii de tone de antiderapant, iar 518 unitati de deszapezire sunt gata sa intervina pe sosele.

- Va prezentam reteta unui desert original si deosebit de savuros, pe care cu siguranta nu-l veti gasi in nici o cofetarie. Pregatiti aceste bomboane delicioase de casa macar o singura data si deja nu le veti mai dori pe cele din comert. Din cele mai simple ingrediente obtineti niste bomboane aromate,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca actiunile Federatiei Ruse continua sa fie agresive, dar militarii sunt pregatiti pentru orice fel de provocare, asigurand securitatea in flancul estic al NATO, dar si in regiunea Marii Negre. Pana in luna decembrie, misiunile de politie aeriana sunt desfasurate…

- In teatrul de operații din Afganistan se afla, in aceste momente, aproape 500 de militari ai Batalionului 812 Protecția Forței ,,Șoimii Carpaților” care desfașoara activitați non-combat, in sprijinul populației afgane, in cadrul misiunii NATO ,,Resolute Support”. Pregatiți pentru a participa la ceremonialul…

- Luna trecuta, Ilona Ghioroaie (20 de ani) a devenit campioana Romaniei la tenis de camp feminin atat la simplu, cat si la dublu. Considerata o mare speranta a tenisului romanesc, Ilona are in palmares sase titluri ITF, iar in ultimii doi ani a urcat in clasamentul WTA nu mai putin de 400 de locuri.

- Dupa ani de zile in care a fost prinsa nepregatita de venirea iernii, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a inceput sa iși faca stocuri de sare. La Salina Praid, livrarile se fac pe banda rulanta.

- Peste 500 de copii și aproape 300 de parinți au participat sambata la un curs de educație rutiera. In cadrul acțiunii, denumite "Verde la educație pentru circulație" și organizate de Poliția Romana, participanții au avut ocazia sa invețe cum trebuie sa se comporte ca pietoni și cum pot ...