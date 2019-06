Stiri pe aceeasi tema

- Un altfel de proiect educațional internațional desfașurat la Colegiul Național ”Unirea”, Focșani In perioada 9-15 iunie 2019 s-a desfașurat cea de a cincea mobilitate din cadrul proiectului educațional internațional bilateral ”Poduri peste culturi”, proiect derulat prin autofinanțare și cu sprijinul…

- Leontina Vaduva este o soprana renumita in intreaga lume, dar in adolescenta canta muzica populara, ca si mama ei, apreciata cantareata Maria Ciobanu. Uneori cantau impreuna in concerte sau emisiuni de televiziune, la acea vreme soprana fiind cunoscuta cu numele Liliana Ciobanu. Mai tarziu, Leontina…

- Joi, 13 iunie 2019, orașul Panciu a primit vizita unui grup de elevi și parinți din Samsun, Turcia. Aceștia au fost primiți, la Palatul Administrativ, de primarul Iulian Nica. Edilul-șef a facut o succinta prezentare a localitații, trecand in revista principalele evenimente din istoria orașului și transformarile…

- Consiliul Județean Vrancea s-a bucurat de vizita unui grup de parinți și elevi din Samsun, Turcia, in cadrul proiectului Bridges Across Cultures, cu tema “Schimb de experiența Student-Parinte”, derulat intre Colegiul Național Unirea din Focșani și Școala Baruthane din Samsun, Turcia. Acest schimb de…

- Cleopatra Stratan a crescut ascultand muzica tatalui, Pavel Stratan, ba chiar a invatat melodiile acestuia, astfel incat la doar doi ani si jumatate a cantat impreuna cu el pe un album. Apoi a inregistrat primul cantec, cu care a cucerit publicul, devenind copilul fenomen al anului 2005. Desi a crescut…

- Instanța de judecata il obliga pe deputatul PNL Ion Ștefan sa plateasca pentru minciunile și calomniile sale Judecatorii de la Curtea de Apel Galați s-au pronunțat in dosarul nr. 8/91/2018, deschis in urma acuzațiilor nefondate facute de catre deputatul PNL Ion Ștefan la adresa subsemnatului intr-o…

- Mai mulți copii talentați din Vrancea au fost premiați in cadrul Festivalului Național de Muzica Pop și Populara Academia Mini-Vedetelor – Ediția a II-a – desfașurat sambata, 6 aprilie 2019, la Bacau. La evenimentul jurizat de compozitori și artiști celebri au participat aproximativ 300 de copii și…