Părinţi şi copii: Cum să educi fără să fii tiran Parinti si copii – sfatul #1: Lasati copiii sa fie copii Copiii vor fi copii si trebuie lasati sa se comporte ca atare. Dati-le voie sa greseasca, sa faca mizerie, sa se supere, sa fie furiosi. Nu te poti astepta la miracole din partea unui om mare, daramite din partea unui prichindel. Chiar daca se comporta ciudat uneori, trantesc, arunca, dar asta nu inseamna ca sunt rai. Aveti grija sa nu-i pedepsiti pentru fapte minore sau sa le puneti niste standarde prea inalte pentru varsta lor. Parinti si copii – sfatul #2: Nu repetati la nesfarsit niste cuvinte. Isi vor pierde valoarea … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

