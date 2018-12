Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre angajații sectiei Montaj au intrerupt lucrul. Aproximativ 500 de oameni și-au manifestat astfel nemulțumirea fața de anuntul ca unele posturi ar urma sa fie transferate catre alt departament. Cele 100 de posturi ar urma sa fie externalizate ca urmare a robotizarii. Ar exista totuși…

- Cateva zeci de persoana, protesteaza, la aceasta ora, in fața Palatului Cotroceni! Sunt protestatari nemulțumiți de faptul ca Romania a semnat Pactul ONU privind migrația.Oamenii scandeaza impotriva lui Klaus Iohannis, dupa ce anterior au protestat și in fața sediului Ministerului de Externe,…

- Un nou caz revoltator din spitalele din Romania iese la iveala! (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) O pacienta a fost transferata de la Sibiu la București fara niciun acord, deși starea acesteia era precara și, in mod normal, nu avea voie sa fie pe drumuri. Ulterior, a ajuns la Spitalul…

- Oamenii activi sunt mai fericiți, mai sanatoși și traiesc mai mult decat cei sedentari. Iar daca mersul pe jos inseamna productivitate și eficiența la locul de munca, de ce sa nu introducem mersul pe jos in fișa postului? Ei bine, exact asta a facut o companie imobiliara din

- Donald și Melania Trump au participat, miercuri seara, la ceremonia de aprindere a instalației de iluminat a bradului de Craciun din apropierea Casei Albe, o ceremonie care a ajuns anul acesta la a 96-a ediție. Butonul de aprindere a luminițelor a fost apasat de Melania Trump, dar discursul a fost ținut…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…

- A mai ramas puțin timp pana cand romanii vor sarbatori Craciunul și Revelionul, iar aceasta perioada este așteptata cu interes de sute de mii de persoane, intrucat salariații vor primi diverse cadouri din partea angajatorilor.

- Pentru artizani, Craciunul vine cu un cadou ravnit tot anul: profitul. Cadourile handmade sunt tot mai apreciate de romanii care vor sa iasa din tipare. Papusi sau ingerasi cusuti manual, globuri sau cutii pictate, haine personalizate - toate se vand chiar si cu sute de lei bucata