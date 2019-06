Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata atentionari nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru judetele Covasna, Harghita, Galati, Vaslui si Cluj, valabile in urmatoarea ora, anunța AGERPRES.Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:30, in localitati din judetele Galati si Vaslui…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri atentionari nowcasting Cod portocaliu de furtuna pentru judetele Bihor, Caras-Severin, Hunedoara si Galati, valabile pe parcursul urmatoarei ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 16:00, in localitati din judetul Bihor si pana la ora…

- Localitati din judetele Bacau, Vaslui si Galati sunt vizate, luni, de o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale si vijelii, valabila in ora urmatoare, anunța AGERPRES.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00, in zone din cele trei judete…

- Ploile torentiale de ieri din Romania au lasat in urma un peisaj dezolant. In judetele Galati si Vaslui, aflate sub avertizare cod rosu de furtuna si precipitatii severe, numeroase gospodarii au fost transformate in lacuri, iar culturile agricole au fost compromise.

- Omul chiar sfințește locul! Intr-un sat din nordul județului Galați, cu cateva sute de suflete, un preot a reușit in cațiva ani sa demonstreze ca daca vrei ceva cu adevarat, poți schimba totul.

- Linia Electrica Aeriana Gutinas-Smardan este o investitie importanta pentru securitatea energetica a Romaniei si doresc ca termenul de finalizare al acestui proiect – sfarsitul anului 2022 – sa fie respectat de conducerea Transelectrica, a declarat, marti, ministrul Economiei, Niculae Badalau. Potrivit…

- Zona unde a fost descoperit elementul de munitie a fost delimitata de jandarmi, care vor pazi bomba ce cantareste 100 de kilograme pana pe 3 aprilie, cand va fi detonata de pirotehnistii ISU Galati.

