Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 90 de ani a incercat sa-și ia viața, folosind... o foarfeca. Omul care a intenționat sa se sinucida intr-un mod atat de oribil este din Braila și ar fi fost satul de problemele de sanatate cu care se confrunta, in mare parte din cauza varstei inaintate. Omul a incercat sa se sinucida, luni…

- Cei mai dedicati si eficienti pompieri au fost premiati de Inspectoratul penru Situatii de Urgenta Hunedoara. Printre ei s-a numarat Mircea Crihan, desemnat „pompierul de onoare al anului”.

- Doua tinere doctorite din Iasi ofera o lectie de vointa, ambitie si pozitivism, doborand barierele prejudecatilor si indemnand societatea sa vada in jur abilitati si nu dizabilitati.

- In momentul prezentarii, Apple Watch S4 a impresionat prin functia ECG. Aceasta realizeaza o electrocardiograma fara a fi necesara vizita la un spital sau o programare in prealabil. Functie a fost, insa, activata abia saptamana trecuta,...

- Molly Phillip este o barmanița de 24 de ani din Cardiff, care nu va mai putea zambi niciodata. Tanara a mers la o petrecere de Craciun, cand, la un moment dat, un coleg a luat-o dupa gat și, fara sa...

- Barbatul in varsta de 51 de ani, din comuna Marginea, care s-a imbolnavit de botulism in urma cu doua saptamani este internat inca in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, insa starea lui se imbunatațește de la o zi la alta. Medicul de caz, dr. Monica Terteliu, ...

- O singura intrebare pe care o fetița in varsta de 11 ani din Arizona, SUA, i-a pus-o barbatului care incerca sa o rapeasca i-a salvat micuței viața, spun polițiștii americani, care incurajeaza parinții sa aiba planuri asemanatoare cu copiii lor.

- Florin Busuioc a facut infarct pe scena. Medicii i-au salvat viata in ultimul moment! Florin Busuioc a suferit un infarct aseara in timpul unui spectacol in care juca pe scena Filarmonicii din Craiova. Actorul, in varsta de 56 de ani, cunoscut publicului si drept Busu, cel care prezinta Meteo la Pro…