- Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-ma ca astazi, in toata ziua, sa am grija sa ma lepad de mine insumi, ca nu cumva, tinand la mine, sa Te pierd pe Tine, scrie virale.ro. Doamne Iisuse Hristoase, ajuta-mi ca rugaciunea preasfantului Tau nume sa-mi lucreze in minte mai mult decat fulgerul pe cer,…

- Rugaciunea de sambata dimineața care iți aduce fericire și pace in suflet. Rostește-o acum cu credința și vei simți adevarate minuni in inima ta! Doamne Iisuse Hristoase, te rog in aceasta zi in care m-am trezit sanatos, sa ai grija de mine și de familia mea

- Incendiu violent de vegetație la Fagaraș, la ieșirea spre Sibiu. FLacarile au atins inalțimi de 4-5 metri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca vegetația arde pe o suprafata de aproximativ doua hectare. „Incendiul se extinde cu repeziciune…

- Uniunea Europeana a finantat in zona Fagaras, Sibiu si Brasov proiecte de peste 800 de milioane de euro, bani care au contribuit la cresterea calitatii vietii cetatenilor, a declarat comisarul european...

- La o zi distanța de Dragobete, pe 25 februarie este mare sarbatoare la romani! In calendar este praznuit un sfant important, iar in aceasta zi este bine sa rostești rugaciunea pentru impacare, care mai puternica dintre toate.

- CCC, retailerul polonez de incalțaminte și accesorii, a intrat pe piața din Romania in 2012 prin intermediul unui francizor, iar dupa 6 ani compania mama a decis sa cumpere toate magazinele existente la momentul achiziției, in aprilie 2018. In același timp, brandul polonez a demarat in Romania o campanie…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi, Tarcu-Godeanu si Parang-Sureanu, potrivit unui informari emise miercuri de catre Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud. Potrivit sursei citate, risc mare de producere de avalanse inseamna…

- Cel mai mare strat de zapada de la o statie meteo din Romania este cel masurat luni, la Balea Lac, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud, informeaza Antena3.ro. Zapada masoara 199 de centimetri la Balea Lac.Meteorologii…