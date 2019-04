Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. dr. George Litarczek, cel care a intemeiat specialitatea anestezie terapie-intensiva (ATI) in țara noastra, supranumit și "parintele anesteziei" in Romania a explicat de ce depinde imunitatea și vindecarea organismului nostru.

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi (UMF) este singura unitate de invatamant medical din Romania care a fost cotata de una dintre cele mai prestigioase institutii de ranking academic din lume, Times Higher Education.

- Academicianul profesor doctor George Litarczek, „parintele fondator“ al specializarii Anestezie - Terapie Intensiva din Romania si unul dintre pionierii ei la nivel mondial, a murit joi, la varsta de 94 de ani.

- Academicianul profesor doctor George Litarczek, parintele fondator al specializarii Anestezie Terapie Intensiva din Romania si unul dintre pionierii ei la nivel mondial, a murit joi, la varsta de 94 de ani, conform Agerpres.roPrin disparitia academicianului George Litarczek, una dintre ultimele personalitati…

- Un seism cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri, la ora locala 3:19, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Vezi și: Imunitatea lui Traian Basescu sau cum a scapat președintele de…

- Centrul de Consultanta Istorica a publicat raportul unui agent de Securitate din perioada comunista, care relateaza ce tertipuri s-au folosit pentru capturarea unor inamici ai regimului ceausist care infiintasera un sindicat „al oamenilor liberi“. Printre acestia se afla si parintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa.

- Un medic din Romania avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, in administrat necorespunzator, poate fi mortal celor mici. Tudor Ciuhodaru, specialist in Medicina de Urgenta, trage un semnal de alarma asupra abuzului de paracetamol in randul copiilor.…

- Florentin Banu, omul de la care Nestle a cumparat fabrica de la Timisoara, supranumit si „parintele napolitanelor Joe”, a explicat care sunt in opinia sa cauzele pentru care Nestle pleaca din Romania, dar si ce se va intampla cu angajatii, unii dintre ei de pe vremea cand fabrica era detinuta de el.