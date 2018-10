Parfumuri facute cu inteligenta artificiala IBM colaboreaza cu o parfumerie pentru ca o masina sa creeze noi arome Compozitia unui parfum este o activitate extrem de complexa care necesita solide cunostinte in chimie, biologie si ani de experienta pentru a stapani suficient tehnicile necesare. Dar, in curand, se pare ca si parfumierii vor fi inlocuiti sau ajutati de masini. Cel […] Parfumuri facute cu inteligenta artificiala is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

