- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Am avut parte de o surpriza de zile mari azi la Virgin Tonic. Inițial știam ca ne viziteaza doar DJ Manuel Riva pentru a ne da sa ascultam noua lui piesa, o colaborare cu Alexandra Stan, pe care o știți deja probabil: “Miami”. Am ramas insa cu gura cascata cand in studioul Virgin Radio Romania... View…

- Andrei Stoica revine la Exatlon alaturi de fratele sau? Andrei Stoica, unul din cei mai populari concurenti de la Exatlon, a iesit din competitie luna aceasta, insa va reveni in show-ul de la Kanal D, de aceasta data alaturi de fratele sau, Bogdan. Andrei Stoica a parasit competitia Exatlon in urma…

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- La doi ani de la momentul in care Coalitia pentru Familie a depus la Parlament o initiativa de modificare a articolului 48 din Constitutie, dorinta celor trei milioane de romani care au semnat initiativa se va implini. Coalitia PSD-ALDE a decis ca referendumul pentru familie sa fie organizat in luna…

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot” și au facut-o intr-un mare fel LIVE la Virgin Tonic. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de…

- Daca nu l-ai mai ascultat pana acum pe Ionuț de la Virgin Tonic cantand “Hai afara la zapada”, atunci trebuie sa dai play imediat. Andreea a caștigat astazi cafea pentru o luna de la Mizo Coffee, dupa pariul pus de baieți, pe langa faptul ca i-a raspuns lui Ionuț la wake up call. Ionuț n-a... View Article

- A fost o dimineața extrem de emoționanta la Virgin Tonic, unde le-am cerut ascutatorilor sa ne trimita poveștile lor despre perioade in care au pierdut tot și s-au ridicat cu și mai multa forța. Unele mesaje au fost suprinzator de puternice și merita retraite. Andrei din Constanța a pierdut tot cand…

- Virgin Radio Romania le-a ajutat in 2018 pe mamele stresate sa scape de tensiune cu o forma eficienta de terapie, dar mai puțin aplicata in Romania: terapia prin distrugere. Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere.…

- Ai prins vestea data in direct joi la Virgin Tonic? Maine dimineața triplam șansele de a caștiga 5.000EURO la CSAUD. Asta inseamna ca vineri, la Virgin Tonic, vom lua in direct la fiecare runda de CSAUD un numar triplu de participanți. Și asta nu este tot, vineri aducem la Virgin Tonic și o soluție…

- Bogdan a facut cel mai matinal wakeup call in aceasta dimineața și a trezit-o pe Oana pentru a merge la un termen de judecata. Da, ai citit bine, dar va trebui sa asculți toata conversația pentru a-ți da seama de ce. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin... View…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Prietenul Gabrielei a inscris-o la o conversație romantica in limba pasiunii alaturi de Bogdan. Cu o spaniola puțin stalcita Bogdan a reușit sa o trezeasca pe Gabriela și sa o faca sa zambeasca larg. Daca si tu vrei sa incepi ziua fresh, alege cine te trezește din echipa Virgin Tonic. In fiecare dimineața,…

- Noi am vrut sa facem un ascultator dublu fericit in dimineața asta la Virgin Tonic și la ora 9.30 am dublat premiul la #CSAUD. Am hotarat sa dam nu 5.000, ci 10.000 de euro la concurs. Am cautat un raspuns corect, dar am primit 3 raspunsuri greșite, așa ca #CSAUD continua in formula cu premiul... View…

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Vineri, dupa o zi și cateva ore de vot pe virginradio.ro, am gasit Cea Mai Nervoasa Mama de #AngryMomsDay! Timp de trei zile am adus mamele stresate la Virgin Tonic și ne-au povestit de ce au nevoie de o sesiune de terapie prin distrugere. Dupa ce le-am lasat sa intre in camera de destresare, unde...…

- De ziua voastra, dragile noastre, noi: Bogdan, Shurubel și Ionuț, va aducem cate o bombonica de urechi de fiecare. E piesa care ne definește și pe care v-o dedicam intr-una dintre cele mai frumoase zile din primavara asta. IONUȚ: Lauv – I like me better SHURUBEL: Ricky Martin – Tu Recuerdo (MTV Unplugged)…

- Suntem aproape gata sa va prezentam cele 3 clipuri cu cele 3 mame care au participat la #AngryMomsDay. Astazi la Virgin Tonic a venit Maria, impreuna cu soțul ei și cei doi copii (baieți). Din moment ce are acasa 3 baieți, va dați seama cat de mult trebuie Maria sa-și stapaneasca nervii. Așa ca in...…

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Ok, cu siguranța ai auzit-o pe Andreea Remețan spunand la radio in ultimele zile ca vrea și ea sa se ghiceasca #CSAUD la ea in program (16.00-19.00), insa Bogdan, Shurubel și Ionuț au zis ca “domne, asta nu-i treaba pentru oricine”. Sa pui in scena concursul #CSAUD nu e ușor! Trebuie sa poți sa iți...…

- De Ziua Iertarii, 18 februarie, presedintele Igor Dodon a mers împreuna cu soția și feciorii sai în vizita la o familie din localitatea Râșcova, raionul Criuleni, care crește în condiții grele noua copii. Familia prezidențiala a adus în dar mai multe…

- Dintre toți participanții la #RadioTinder, Victoria și Gheorghița pare ca au sudat cea mai frumoasa prietenie la intalnirea de aseara. Daca a fost doar o aparența sau chiar așa este, aflam in direct de la ei la Virgin Tonic, la o cafea buna servita in primul Starbucks Drive Thru din București, amplasat…

- Dupa ce trei zile la rand și-au ales cel mai bun match in direct la Virgin Tonic, Brandușa, Laura și Victoria urmeaza sa-i cunoasca pe baieți in seara de 14 februarie intr-o cina speciala la Restaurantul Citroniers din cadrul Hotel Domenii Plaza by Residence Hotels, din București. Dupa experiența de…

- Victoria iși cauta un date pentru diseara, și-a luat toata ziua libera și a ajuns la concursul lansat in Virgin Tonic incurajata și de parinți. De cum a venit la Virgin Radio Romania, Victoria ne-a marturisit ca iși incepe ziua cu Bogdan, Shurubel și Ionuț și a vrut sa ne indulceasca ziua cu o cutie...…

- Laura a fost azi in studioul Virgin Tonic pentru #RadioTinder, iar dupa ce a dat de foarte multe ori swipe left, George din București a convins-o, in cele din urma, sa dea swipe right. Urmeaza un date interesant! Bogdan, Ionuț și Shurubel au luat-o la intrebari pe Laura și au aflat 5 lucruri despre…

- Laura Matei este la Radio Tinder, marți, pentru a-și cauta cel mai bun match pentru 14 februarie. Un doctor deosebit, la 1,60m, cu un zambet larg, Laura a scapat de emoții de cum a intrat in studioul Virgin Tonic. Ne-a spus ca nimeni pana acum nu și-a dat seama daca ochii ei sunt verzi sau... View Article

- Inna a venit, luni, in Virgin Tonic ca sa ne ajute ca prima participanta la #RadioTinder, Brandușa, sa-și gaseasca cel mai bun match pentru 14 februarie. Cat am stat la povești cu Inna și Brandușa am descoperit ca intre un artist internațional și un fan sunt zero diferențe, mai ales atunci cand vine…

- In dimineața asta, in Virgin Tonic, am avut parte de un moment ”mind fuck”! Bogdan, Shurubel și Ionuț au intrebat: ”Cum e sa ai același nume cu o vedeta?” Unul dintre raspunsuri ne-a lasat pur și simplu cu gura cascata: ”Sunt Alexandra Stan și sunt sosia INNEI!” Boom! Alexandra Stan este din București…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- Nathan John Feuerstein are 26 de ani, e din America și a inceput sa faca muzica acum 8 ani. Let You Down a aparut in noiembrie anul trecut și se apropie de 20 de milioane de vizualizari pe YouTube. O aducem ca bombonica pentru urechi in Virgin Tonic. Daca exista cineva in viața asta pe... View Article

- Partea Ide Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si o femeie barbata este tot atat de dezagreabila ca si un barbat efeminizat" - Golda Meir Familia ramane una din marile ...

- „A different way ”– single-ul lansat in toamna de DJ Snake cu Lauv suna super taree! Ed Sheeran și-a bagat și el codița in compunerea piesei. „A different Way” e de pe albumul „Encore” al lui DJ Snake și mai apare și in dimineața asta ca bombonica pentru urechi la Ear Candy, in Virgin Tonic.... View…

- Vineri am dat 5.000 EURO la Virgin Radio Romania! Hai, recunoaște, nu era deloc greu sa te prinzi de primul zgomot din concurs. Totuși au fost necesare 29 de raspunsuri greșite cu CE NU SE AUDE la 7.30, 8.30 și 9.30, in Virgin Tonic, pana sa vina caștigatoarea cu soluția de 5.000 EURO. Bogdan, Shuruel...…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Pretinsul harțuitor al cantareței Taylor Swift se confrunta cu noi acuzații, imediat dupa ce procurorii au declarat ca au descoperit o serie de email-uri infioratoare pe care le-a trimis. In urma acestora s-a descoperit ca barbatul amenința sa ii ucida intreaga familie. Intre 2015 și 2016 acesta a trimis…

- Cel mai de succes concurs radio din lume incepe luni la Virgin Radio Romania! Se aude ca o sa fie tare și o sa-ți placa ce ți-am pregatit incepand de luni! Fii pe faza de la prima ora in Virgin Tonic și prinde primul detaliile pe care ți le aduc Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ești... View Article

- Daca vrei sa afli ce zi e azi, da-i un play aici, sa asculți ce s-a vorbit in dimineața asta la Virgin Tonic: Daca nu vrei sa asculți, poți sa citești articolul de mai jos :)) : Ziua Apreciaza Plantele din Casa Ziua Ciocolatei Amarui Ziua Oamenilor Ciudați Ziua Fii mai Eco La mulți... View Article

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- Am avut parte de cel mai “piele de gaina” moment in prima ediție Virgin Tonic din 2018. Vestit pentru viața lui de burlac și nopțile petrecute pe la petreceri, omul nostru Shurubel ne-a anunțat ca se insoara. Andrei ne-a povestit cum in vacanța de sarbatori petrecuta in Malaga, a cerut-o in casatorie…

- Dan Negru, care va prezenta cel de-al 18-lea Revelion consecutiv la Antena 1, duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, și-a invitat pentru prima data copiii, Dara și Bogdan, și soția, Codruța, in public și in culise, la Revelionul Starurilor.