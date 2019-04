Stiri pe aceeasi tema

- ​Gonzalo Higuain (31 de ani), atacantul lui Chelsea, a anunțat, joi, ca se retrage din echipa naționala a Argentinei. "Spre bucuria multora, drumul meu s-a încheiat", au fost cuvintele lui "Pipita", potrivit Mediafax.Higuain a evoluat ultima oara pentru Argentina la Campionatul…

- Partidul Politic ȘOR are grija de cetațenii Republicii Moldova nu doar in campania electorala. Zeci de activiști ai Partidului Politic ȘOR, „inarmați” cu flori și felicitari au impanzit vineri, 8 martie, strazile centrale din Orhei și comuna Jora de Mijloc, felicitand toate doamnele și domnișoarele…

- De Ziua Internaționala a Femeii, sarbatorim femeile de succes printr-un interviu cu brașoveanca Daniela Kasper, care a prins gustul business-ului in Germania. 1. Care sunt diferențele dintre o afacere condusa de o femeie și una condusa de un barbat? DK: Comportamentul este o alegere. Fiecare…

- Cei doi formau unul dintre cele mai renumite cupluri din showbizz-ul olandez, scrie zdi.ro. Relatia dintre cei doi a devenit cunoscuta in 2009, cand cei doi au fost vazuti sarutandu-se intr-o parcare. Ei s-au casatorit in 2010 in Italia si au impreuna un baiat. Sneijder mai are un fiu dintr-o relatie…

- Cei doi formau unul dintre cele mai renumite cupluri din showbizz-ul olandez. Relatia dintre cei doi a devenit cunoscuta in 2009, cand cei doi au fost vazuti sarutandu-se intr-o parcare. Ei s-au casatorit in 2010 in Italia si au impreuna un baiat. Sneijder mai are un fiu dintr-o relatie anterioara.…

- Un calugar a fost gasit spanzurat, la o manastire din Prahova. Macabra descoperire a fost facuta miercuri dimineața, de catre ceilalți slujitori ai lacașului de cult din localitatea Cornu. Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, barbatul a fost gasit spanzurat miercuri dimineata, in jurul…

- Mugur Isarescu a relatat un episod despre introducerea cardului bancar in Romania. ”Profesorul Chirițescu, remarcabil fiind umorul dansului, așa sec, ușor englezesc, la o dezbatere, un jurnalist l-a intrebat prin anii '94-'95, de ce nu se introduce mai repede cardul in Romania. Eram și eu…