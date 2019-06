Pare banc, dar nu este! Trei maşini de poliţie nou-nouţe, implicate într-un accident grav.video+foto Pare banc, dar nu este! Trei masini de politie nou-noute, implicate intr-un accident grav.video+foto Trei mașini noi, care erau luate de la Mioveni, județul Argeș, și urmau sa ajunga la Inspectoratul de Poliție Mehedinți, au fost grav avariate, vineri, la Balș, dupa ce șoferii care le conduceau nu au pastrat distanta si s-au ciocnit. Masinile avariate ar fi trebuit sa ajunga in dotarea IPJ Mehedinți. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Ultra Last Minute CRETA!!! Plecare cu avionul din CLUJ in data de 19.06.2019 ! Cele trei autospeciale noi circulau intr-o coloana cand s-a produs… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ieșit din comun a avut loc vineri dupa-amiaza, in orașul Balș din județul Olt. Coliziunea a avut loc intre trei mașini de poliție, care circulau intr-o coloana formata din 10 autospeciale. Autoturismele Dacia Logan erau noi-nouțe, recent achiziționate din Mioveni. Acestea se deplasau inspre…

- Trei mașini noi, care erau luate de la Mioveni, județul Argeș, și urmau sa ajunga la Inspectoratul de Poliție Mehedinți, s-au facut praf, vineri, la Balș, in județul Olt, dupa ce șoferii care le conduceau au pornit girofarele pentru a nu sta in coloana de autoturisme formata și s-au bușit. Reprezentanții…

- Trei masini noi, ce urmau sa ajunga la Inspectoratul de Politie Mehedinti, s-au facut praf, vineri, la Bals, judetul Olt, dupa ce soferii care le conduceau au pornit girofarurile pentru a nu sta in coloana de autoturisme formata si s-au ciocnit. Reprezentantii Politiei Olt au declarat ca cele trei autospeciale…

- Cei trei polițiști care au facut praf mașinile noi care urmau sa ajunga Inspectoratul de poliaie Mehedinți vor fi cercetați disciplinar.Șoferii care le conduceau au aprins girofarele pentru a depași o coloana de mașini in Blș, județul Olt, insa nu au pastrat distanța regulamentara și s-au…

- Trei mașini noi de poliție, care erau luate de la Mioveni și urmau sa ajunga la Inspectoratul de Poliție Mehedinți, s-au lovit, vineri, la Balș, in județul Olt, dupa ce șoferii care le conduceau au pornit girofarele pentru a nu sta in coloana de autoturisme formata și s-au lovit una de alta, transmite…

- Un accident neobisnuit a avut loc vineri dupa amiaza in Bals, judetul Olt. Trei autoturisme noi, luate de la Mioveni, care trebuiau sa ajunga la Inspectoratul de Politie Mehedinti, au fost facute praf.

- Trei mașini noi, care erau luate de la Mioveni, județul Argeș, și urmau sa ajunga la Inspectoratul de Poliție Mehedinți, s-au facut praf, vineri, la Balș, in județul Olt, dupa ce șoferii care le conduceau au pornit girofarele pentru a nu sta in coloana de autoturisme formata și s-au bușit.Reprezentanții…

- Un carambol de amploare a avut loc in aceasta seara pe autostrada București - Pitești, pe sensul de mers spre capitala județului Argeș. Nu mai puțin de opt mașini s-au tamponat in acest carambol. Un copil de trei ani a fost ranit in acest accident petrecut la kilometrul 31. O ambulanța a sosit rapid…